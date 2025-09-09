Rugăciune puternică de Sfinţii Ioachim şi Ana. Ruga face minuni pentru cei care cer ajutorul divin în această zi

Pe 9 septembrie, Biserica îi cinsteşte pe Sfinţii şi Drepţii Părinţi Ioachim şi Ana, cei care au primit darul de a fi părinţii Fecioarei Maria. Credincioşii obişnuiesc să rostească în această zi o rugăciune specială, considerată făcătoare de minuni. Aceasta este adresată celor doi sfinţi şi este menită să aducă linişte sufletească, ajutor în încercări şi binecuvântare pentru familii.

Puterea rugăciunii către Sfinţii Ioachim şi Ana

Sfinţii Ioachim şi Ana sunt modele de credinţă şi răbdare, cunoscuţi pentru viaţa lor smerită şi pentru rugăciunile stăruitoare prin care au primit binecuvântarea de a deveni părinţii Maicii Domnului. Rugăciunea către aceştia este rostită de credincioşi cu nădejdea că vor primi sprijin divin în necazuri, în boli sau în momentele grele ale vieţii.

Tradiţia spune că această rugăciune aduce pace în familie, ajutor celor care îşi doresc copii şi mângâiere celor aflaţi în suferinţă. Ea este considerată o punte către Dumnezeu prin mijlocirea sfinţilor.

Rugăciunea către Sfinţii Ioachim şi Ana

”Cei ce ați născut pe Maica Vieții noastre, de Dumnezeu Năcătoarea și Pururea Fecioara Maria, păziți-ne cu rugăciunile voastre de toate primejdiile! Luați aminte la sărăcia noastră sufletească și trupească și îmbogățiți-ne pe noi în Dumnezeu.

Sfântă Ana, ridică sfintele tale mâini, cu care ai îmbrățișat pe Împărăteasa Cerului și a pământului, către Părintele îndurărilor și a toată mângâierea!

Ca astfel, trecând cu vederea mulțimea păcatelor noastre, să ne păzească pe noi de foamete, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri și de războiul cel dintre noi. Așează, Sfântă Ana, în inimile conducătorilor țării acesteia cele bune pentru sfintele lui Dumnezeu biserici!

Păzește pe cei ce te cheamă pe tine de moartea cea fără de veste. Apără-ne de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți. Împacă neînțelegerile din familii, fii sprijin celor neputincioși.

Celor căzuți în adâncul păcatelor, luminează-le mintea, ca să se întoarcă la pocăință. Iar în vremea plecării noastre din viața aceasta, să ne aperi pe noi de cei ce se silesc a vâna sufletele noastre.

Bucură-te, Ioachime, sfeșnicul lui Dumnezeu, cel în fapte bune îmbătrânit, prin care întristarea nerodirii s-a pierdut. Veselește-te, că Fiica ta s-a făcut Biserică a lui Dumnezeu, născând pe Hristos Domnul.

Luminează-ne și pe noi spre fapte bune, cel ce ești luminătorul celor din întunericul necunoștinței, dulce mângâietor al celor întristați și îndemnătorul celor însoțiți în Sfânta Taină a Cununiei.

Bucură-te, Sfântă Ana, ceea ce ești dăruitoare îmbelșugată și de cele pământești. Veselește-te, lauda femeilor și cununa maicilor, ascultătoare blândă a celor ce te cheamă pe tine, ceea ce ne împlinești cererile cele bune, bogăția săracilor și a văduvelor!

Ne bucurăm și noi, văzând că prin nașterea ta s-a stins datoria păcatului. Fii și de acum înainte, Sfântă Ana, ajutătoarea și mângâierea celor care-și doresc copilași, grabnică tămăduire a celor neputincioși.

Căci niciodată nu te-ai ascuns de la năzuința noastră! Ceea ce în chip nemijlocit vezi frumusețea Dumnezeirii, ai răsărit crinul fecioriei și ai hrănit pe Hrănitoarea Vieții.

Oamenii au primit atâta mângâiere și încredințarea că vor fi răscumpărați atunci când te-au văzut pe tine alăptând pe Maica Izbăvitorului! Sfinților și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana, statornicia și răbdarea voastră să ne-o împărtășiți și nouă, celor nevrednici și păcătoși.

Ca văzând dragostea voastră, Dumnezeu să ne dea timp de pocăință și de întoarcere. Bucurați-vă și ajutați-ne și pe noi să ne bucurăm împreună cu voi, în Împărăția Cerurilor! Amin.”

Vezi și Rugăciunea de la miezul nopții. Ce putere secretă are de se rostește între orele 00:00 – 03:00!

Credinţa care aduce alinare

Rugăciunea către Sfinţii Ioachim şi Ana este rostită cu speranţa că aceştia vor mijloci la Dumnezeu pentru binele celor care o citesc cu credinţă.

Ea aduce mângâiere în necazuri, vindecare sufletească şi trupească şi întăreşte legăturile de familie. Pentru mulţi credincioşi, această zi devine astfel o sărbătoare a speranţei şi a binecuvântării divine.

Vezi și Cele mai puternice rugăciuni pe care să le spui zi de zi!