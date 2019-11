Ruby, probleme mari cu implanturile mamare. Nu a ascultat sfatul medicului: ”Mi s-a desfăcut operația!”

Ruby a trecut prin clipe negre după ce operația la sâni i s-a desfăcut. Vedeta este acum mândra posesoare a unei alte perechi de silicoane. Aceasta a povestit chinul prin care a trecut și cum se simte acum.

Ruby a trecut printr-o schimbare majoră! Bruneta, foarte sinceră, a recunoscut cum din vina ei operația pe care a avut-o inițial s-a rupt. Cântăreața a mărturisit că acum este foarte mulțumită de implanturile pe care le are și că va fi mai atentă decât data trecută. Din nefericire, Ruby s-a grăbit în decizia de a-și mări bustul, astfel că a apelat la măestria medicilor esteticieni după ce a fost victima răutăților colegilor din liceu. Mama natură i-a dat mai mult decât ar fi cerut, așa că s-a hotărât să-și facă micșorare de sâni. Câțiva ani mai târziu, după ce sânii mari au început să fie la modă, și-a dorit și ea să aibă din nou un decolteu generos.

„În liceu se întâmplă să mai dai de răutăţi… Copil fiind, eu am pus la suflet şi am zis să mai renunţ la o parte din suflet ca să fiu în ton cu restul. Am făcut o prostie atunci, dar şi după, când am hotărât să îmi pun implanturi. A fost prostie după prostie”a

Ruby (Sursa: „Răi Da Buni”)