Ruby, în cea mai surprinzătoare imagine. Așa arăta înainte de operațiile estetice

Ruby, fire excentrică cum o știe toată lumea, reușește să uimească cu fiecare apariție, atât pe rețelele de socializare, cât și offline. Chiar și așa, atuurile fizice nu au fost moștenite în totalitate.

Ruby, în cea mai surprinzătoare imagine

De altfel, Ruby a fost mereu extrem de deschisă cu privire la îmbunătățirile pe care le-a făcut, de-a lungul timpului. Spre exemplu, la vârsta de 18 ani, artista a apelat la ajutorul medicilor plasticieni pentru a-și opera sânii. Lui Ruby i se păreau foarte mari, astfel că și-a dorit o micșorare, pe care avea să o regrete mai târziu. Apoi, a decis să-și pună implanturi, experiență despre care a spus că i-a dat mari bătăi de cap.

”Îmi e efectiv rușine să vorbesc despre asta. De proastă mi-am pus implanturi. Nu recomand fetelor să facă ce am făcut eu. E atât de complicat… și pleacă din liceu. Eu aveam sânii foarte mari. Mi se părea prea mult pentru mine la momentul acela și am făcut o reducție.

Am făcut treaba asta după ce am terminat liceul. După ceva ani am văzut că la modă erau sânii cum îi aveam în liceu. Și am ce?! Eu nu sunt la modă?! Și mi-am făcut implanturi de silicon. Nu-mi plac sânii mei în momentul acesta. Ar trebui să-mi scot implanturile.

Nu am atât timp cât să-mi permit să stau la pat. Am complicat și eu lucrurile că a doua zi eram pe scenă. Sânul stâng nu e de ieșit în oraș… Trebuia să-mi fac lucrul acesta de multă vreme.”, spunea ea pentru Viva la scurt timp după intervenția în care și-a mărit bustul.

Cum arăta Ruby la vârsta de 13 ani

Mai mult decât atât, prin 2015, acesta și-a operat și nasul deoarece se simtea complexată de mărimea lui. Nu în ultimul rând, Ruby a decis să-și schimbe dantura, apelând la ajutorul specialiștilor pentru a-și pune fațete dentare.

Dar iată că, recent, Ruby a intrat în jocul internauților și a spus ”Da” unei provocări de a ”Pune o poză cu…”. Astfel că unul dintre prietenii săi virtuali era curios cum arăta Ruby de operații a rugat-o să facă publică o imagine. Drept urmare, bruneta s-a conformat și a urcat pe internet o fotografie realizată la plaja, pe când avea vârsta de 13 ani. Încă de la 13 ani Ruby era o domnișoară cu forme, după cum indică fotografia. Acum, Ruby este una dintre cele mai hot vedete de la noi.