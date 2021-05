Ruby i-a spus lui Connect-R cum să câștige Asia Express. Sfat de aur pentru toți concurenții EXCLUSIV

Ana Claudia Grigore, alias Ruby, susține, și azi, la doi ani de când a ratat trofeul “Asia Express” (Antena 1), în faţa echipei CRBL-Oase, că nu s-a împăcat cu gândul înfrângerii.

“Am fost o mare fraieră, în urmă cu doi ani, când m-am înscris şi am participat la competiţia de la Antena 1. Ei bine, marea mea greşeală a constat în faptul că nu am realizat atunci că totul e un concurs şi că, de fapt, ceea ce contează e doar pielea ta.

Ruby mai spune că nici până azi nu i-a trecut supărarea pe ea însăşi şi pe strategia pe care a ales-o. Ea şi partenerul său, Robert, au fost învinşi, în aprilie 2019, de echipa Oase- CRBL, cei doi câştigând nu doar competiţia, ci şi marele premiu de 30.000 de euro.

“Acesta a fost sfatul pe care l-am dat prietenilor mei, Connect-R şi Shift, cei care au intrat anul acesta în luptă. Le-am spus doar atât, ”Băieţi, votaţi-i şi daţi-i afară din concurs pe rivali.

Nu contează ce nume poartă. Voi trebuie să vă întoarceţi acasă cât mai târziu. Vă ţin pumnii!”, a precizat solista. Ruby ne-a mai spus că a fost certată din cauza ținutelor sumare, în India:

“Mai întâi şi întâi îmi amintesc că cel mai neaşteptat reproş pe care l-am primit vreodată, în viaţa mea, s-a petrecut în timpul acestei competiţii. Ne aflam, undeva, în India, şi o doamnă de acolo, la care am apelat pentru a dormi, mi-a spus, de fapt mi-a reproşat, că sunt cam sumar îmbrăcată.

Am rămas fără replică, fiindcă oricine mă ştie nu m-a văzut vreodată prea îmbrăcată. Glumind, aş spune că am fost sumar îmbrăcat mai toată viaţa mea, iar stilul meu vestimentar e unul cu totul special. Dar ce-i puteam explica acelei doamne? Mai nimic, aşa că am tăcut, dar nici felul de a mă îmbrăca nu mi l-am schimbat. Şi nici nu am de gând s-o fac, vreodată!”.