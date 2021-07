Cântăreaţa din România, diagnosticată cu o boală cruntă şi foarte rară. Este în stadiul trei al bolii

O cântăreață celebră de la noi a fost diagnosticată cu o boală rară. Vedeta a făcut declarații și a spus că este în ultimul stadiu.

O tânără cântăreața din România mărturisește că suferă de o boală rară. Este vorba despre boala Lyme, o afecțiune care apare în urma mușcăturii de căpușă care este contaminată cu Borrelia.

Roxen suferă de boala Lyme de la 14 ani. Ea a mărturisit fanilor de pe TikTok că încearcă să își țină afecțiunea sub control, însă este în stadiul trei al bolii.

”Sunt trei stadii, eu din păcate sunt în ultimul stadiu, am aflat la 14 ani. Nu prea am ce să fac, doar să țin sub control, dar mă descurc destul de bine”, a povestit Roxen.