Roxana Vașniuc, prinsă că dă țepe magazinelor online. Oana Zăvoranu sigur va râde de ea

Scandal în mediul virtual. Prezentatoarea TV Roxana Vașniuc a fost prinsă de către o internaută după ce ar fi dat țeapă unor magazine online. Cine este persoana care a dat-o de gol pe focoasa blondină. Cum s-a apărat vedeta i-a uimit pe toți. Oana Zăvoranu sigur va râde de ea

Se pare că Oana Zăvoranu ar putea avea o altă „victimă” pe lista influencerilor pe care-i comentează pe canalul său de Youtube. Celebra prezentatoare TV Roxana Vașniuc a fost prinsă de internauți pe un grup de Facebook, unde una dintre urmăritoare a postat o serie de fotografii scandaloase, care au dat-o de gol pe vedeta de la Antena Stars.

Din imaginile postate pe grupul Pamflet Media Influencer, putem observa cum Roxana Vașniuc nu și-a respectat cuvântul dat unui magazin online care promova ochelari de soare și alte accesorii. Vedeta a fost cea care a propus o colaborare între ea și firmă. Blondina ar fi promis că va promova magazinul dacă va primi gratuit o pereche de ochelari pe care ea însăși a ales-o de pe site.

După o lună de zile, proprietara magazinului a contactat-o pe vedetă, reproșându-i faptul că nu și-a respectat partea ei de înțelegere. Se pare că Roxana Vașniuc ar fi primit produsul fără a-l promova așa cum a spus inițial.

O lună de zile Roxana Vașniuc nu a mai dat niciun semn de viață, lucru care a deranjat-o pe proprietara firmei. Ca drept dovadă, femeia i-a reproșat acest lucru printr-un mesaj pe Instagram. Vedeta i-a explicat că a avut probleme cu starea de sănătate a mamei sale și că va face tot posibilul de a-și respecta partea de înțelegere.

Cu toate acestea, internauta nu s-a lăsat cu una, cu două, amintindu-i faptul că blondina a fost activă pe rețelele de socializare și ar fi putut avea timp să-și onoreze promisiunea.

Proprietara magazinului: Bună ziua, vi se pare normal ca după o lună de zile să nu faceți nicio postare cu ochelarii primiți cadou? Dvs. ne-ați contactat, nu noi, și ne-ați propus colaborarea. Puteați să vă cumpărați pur și simplu ochelarii, că nu sunt o avere. Mulțumim pentru seriozitate!

Roxana Vașniuc: Din păcate, o am pe mama bolnavă, a venit acum două zile cu simptome de preinfarct, ieri am avut emisiune și am plecat la Timișoara. Fac tot ce pot cum mă întorc.

Proprietara magazinului: Dar văd că postări faceți, totuși a trecut o lună, nu am mai pățit așa ceva până acum.