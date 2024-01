Roxana Vancea nu vrea nuntă mare: „Nu fac petrecere”. Când va avea loc cununia religioasă? VIDEO EXCLUSIV

Roxana Vancea și Dragoș Paiu sunt împreună de aproape 5 ani și au un băiat, Zian, instructorul de fitness mai având un copil, Milan, din relația anterioară. Cei doi au devenit oficial soț și soție în 2019, iar anul acesta îndrăgostiții vor ajunge și în fața altarului. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, vedeta ne-a spus că și-au ales nașii și că fericitul eveniment se va întâmpla în primăvară, mai devreme de luna mai. Roxana și Dragoș nu vor da petrecere după cununia religioasă, ci vor sărbători evenimentul la restaurant, dar în cerc restrâns: familia și nașii.

Roxana Vancea și Dragoș Paiu nu vor da o petrecere după cununia religioasă, preferând să celebreze fericitul eveniment doar cu apropiații.

Ce faceți?

Sincer, am venit până la mall să mâncăm și am nimerit la un eveniment. Am venit cu piticul să îl mai scoatem un pic din casă, afară e foarte frig și atunci încercăm să căutăm variante.

Roxana Vancea: „Cei mici au o nouă pasiune”

Cum e viața cu 3 băieți acasă?

Palpitantă, nu am timp să mă plictisesc niciodată. Cei mici au o nouă pasiune: schiază. Ne-am petrecut toată vacanța de iarnă la părinții mei ca să schieze și urmează să mergem iarăși să schieze.

Cât are cel mic?

Doi ani și o lună. L-am pus pe placă de la un an și pe schiuri la doi ani. Îi place foarte mult și deja a prins. Merge singur pe lângă instructor.

Citește și: Adevăratul motiv pentru care Roxana Vancea și Dragoș Paiu au amânat cununia religioasă timp de 4 ani: “Trăim în păcat” EXCLUSIV

Roxana Vancea: “Vreau doar să mă cunun religios”

Anul acesta aveați în plan organizarea nunții. În ce stadiu sunteți?

Noi o să facem cununia religioasă. Nu facem nuntă, nu vreau nuntă cu invitați, cu toată nebunia. Vreau doar să mă cunun religios, nu vreau să trăiesc în păcat cum ar veni. Noi am tot amânat evenimentul, ba că a venit copilul. Acum că a mai crescut și el și poate să mai stea cu bunicii, ne gândim să organizăm cununia religioasă și cu familia așa un pic după. Probabil vom merge la un restaurant apoi cu familia și cu nașii. Nu fac petrecere.

Dar de ce nu vrei petrecere?

Nu prea sunt eu genul acesta. Nu îmi place nici să merg la nunți și nici nu mă văd pe mine să organizez o nuntă. Mi se pare că nunta trebuie să fie despre mine, eu să mă simt bine. La o nuntă trebuie să fii atent să se simtă toată lumea bine, nu tu. Nu sunt genul, nu știu. Vreau doar să mă cunun religios și să îi am pe ai mei, copiii și ceva prieteni.

Roxana Vancea: “E modelul meu în viață și de asta am ales-o nașă”

Cine vor fi nașii?

Este o prietenă de-a mea foarte bună, Laura, o femeie pe care eu o admir enorm.Mi se pare o femeie completă, că le are pe toate, așa mi-aș dori eu să fiu. E modelul meu în viață și de asta am ales-o pe ea.

Rochia de mireasă cum va fi?

Una singură, la biserică, atât. Deja sunt în căutare de rochie de mireasă.

Ai superstiții, de exemplu să nu vadă Dragoș rochia de mireasă până în ziua cununiei religioase?

Nu, că deja m-am gândit la niște reels-uri din astea haioase, pe care să le fac cu Dragoș când o să merg să probez rochia de mireasă.

Când se căsătorește religios Roxana Vancea

Dar data ați fixat-o? Va fi la vară, la toamnă?

Cred că o să fie mai devreme de vară, nu am fixat încă nimic. Am lăsat-o pe nașă să aleagă, aștept să mă anunțe.

Tu și Dragoș de cât timp sunteți împreună?

Facem 5 ani în mai.

Poate e luna în care vă căsătoriți religios.

Mă gândesc, cred că va fi un pic mai repede de mai.

Citește și: Motivul pentru care Roxana Vancea nu își lasă copiii să aibă acces la tehnologie! Unde îşi petrec vara Milan și Zian: „Aşa am crescut şi noi” EXCLUSIV

Video: Mihai Robu