Roxana Nemeș, dezvăluiri după ce a devenit mamă de gemeni. Soțul îi este alături la fiecare pas: „Împreună facem totul”. EXCLUSIV

Roxana Nemeș a devenit pentru prima dată mamă în urmă cu aproximativ o lună și radiază de fericire. Spune, fără să stea prea mult pe gânduri, că simte ca și cum ar fi făcut asta dintotdeauna. O ajută și soțul, cu care împarte în mod egal toate sarcinile, iar viața agitată, dar frumoasă, îi priește, mai ales când vine vorba de siluetă.

Roxana Nemeș, confesiuni emoționante după ce a născut: „Zici că sunt mama lor dintotdeauna”

Pe 22 septembrie, Roxana Nemeș și-a strâns pentru prima dată copiii la piept: un băiețel și o fetiță pe care și i-a dorit din tot sufletul. În vârstă de 36 de ani, vedeta a mărturisit că drumul până la sarcină a fost lung și dureros, atât fizic, cât și emoțional.

Timp de cinci ani, ea și soțul său au luptat pentru momentele frumoase pe care le trăiesc acum. A fost nevoie de patru proceduri de fertilizare in vitro, iar fosta concurentă de la „Survivor România” a fost diagnosticată cu endometrioză, trecând și printr-o intervenție chirurgicală.

Toate greutățile s-au șters în clipa în care a aflat că va deveni mamă. Acum, Roxana Nemeș radiază de fericire și, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Playtech, la premiera filmului Cursa, ne-a mărturisit că simte că asta i-a fost menirea dintotdeauna. Pentru a fi prezentă la eveniment, a apelat la ajutorul unei persoane experimentate, dar, chiar și așa, gândul îi zbura tot la micuți.

„Am o doamnă asistentă extrem de drăguță, în care am încredere și i-am lăsat. Dar sunt cu sufletul la gură. Mi-e dor de ei de când am ieșit pe ușă, deci nu mai pot”, ne-a spus Roxana Nemeș.

„Am știut perfect ce să fac”

Totuși, Roxana mărturisește că este o mamă relaxată. O ajută și faptul că bebelușii sunt, pe cât posibil, copii cuminți, ceea ce îi permite să nu intre în panică și să se bucure de fiecare clipă.

„Chiar sunt (n.r o mamă relaxată). Nu mă așteptam să fiu. Dar sunt pentru că am văzut că sunt bine și asta mi-a dat o putere foarte mare. Nu știu, zici că am făcut asta toată viața. Zci că sunt mama lor dintotdeauna. Am știut perfect ce să fac, cum să fac, iar lucrul ăsta chiar mi-a dat-o liniște. Și când îi văd normal, de ce să fiu stresată? Nu am de ce. N-au cum să doarmă toată noaptea, că sunt bebeluși. E normal să le fie foame din trei în trei ore. Dar ne trezim, ne trezim, nu-i problema. Ne mai epuizăm din când în când, dar cu atâta dragoste o fac, încât nu simt”, ne-a mărturisit Roxana, cu zâmbetul pe buze.

Roxana Nemeș și soțul, o echipă perfectă

Roxana Nemeș se bucură de susținerea totală a soțului său. Călin Hagima este la fel de implicat în creșterea micuților: îi schimbă, le face băiță și nu se dă în lături de la nicio sarcină.

„Ne-am dorit! Suntem implicati 100%! Împreună facem totul. Sunt norocoasă din punctul ăsta de vedere, chiar sunt”, a dezvăluit Roxana Nemeș.

Viața de mămică este frumoasă, dar și agitată, iar Roxana mărturisește că abia apucă să mănânce, iar asta a dus la pierderea rapidă a kilogramelor acumulate în sarcină.

„Stau tot timpul cu ei, e absolut normal. Și n-am timp să mănânc, cred că asta e. De-aia mă ceartă soțul, pentru că trebuie să mănânc, că alăptez și vreau să am lapte până mult încolo. Și trebuie să mănânc, dar, nu știu, și când nu necesită ei timpul, să stau cu ei, stau și mă uit non-stop la ei. Adică, nu-mi vine să fac nimic, decât să stau cu ei, să am grijă de ei, să-i spăl, să-i curăț, să le dau să mănânce, din nou și din nou și din nou”, a povestit Roxana Nemeș.

Și chiar dacă perioada aceasta îi priește, gândul de a aduce pe lume și alți copii este, deocamdată, departe de Roxana Nemeș și soțul său.