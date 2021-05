Roxana Nemeș, adevărul despre nunta ei. De ce nu a mai avut loc, de fapt, fericitul eveniment

Roxana Nemeș a lansat piesa ”Nu te las”, în colaborare cu artistul What’s UP, piesă care deja se bucură de succes. Ea a venit azi în platoul Neatza cu Răzvan și Dani, unde a cântat-o, dar a vorbit și despre nuntă.

Roxana Nemeș s-a întors relativ recent din Republica Dominicană, unde a participat la competiția Survivor România. Artista a mărturisit că se află într-o perioadă de acalmie a vieții, fără a se mai stresa de lucruri exterioare ei. Cât despre nuntă, Roxana Nemeș a mărturisit că nu se grăbește, însă, cel mai probabil, fericitul eveniment va avea loc în această vară.

”Am ajuns la o împacare cu mine, sunt mai pe chill. Dupa atatia ani de munca, toate experiemtele te ajuta sa te regasesti, sa te impaci cu tine. Nu am facut nunta, nu am facut covid, m-am si vaccinat. M-am ferit, nu ma mai stresez. O sa fac nunta, astept evenimentele eu. O sa vina vara asta, cred, și nunta, dar nu ma stresez prea tare. Acum incerc sa ma readaptez, vreau sa fac si treaba, am nevoie si de o vacanta, dar sunt foarte incantata pentru tot, piesa o aveam pregatita dinainte sa plec in Dominicana”, a mărturisit Roxana Nemeș la Neatza cu Răzvan și Dani.