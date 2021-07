Roxana Ghiță se iubește cu un alt concurent de la Survivor. Pentru cine și-a părăsit iubitul, până la urmă

Roxana Ghiță a făcut o nouă cucerire! Cunoscuta fostă Războinică a pus ochii pe un concurent mult dorit de la Survivor România. Roșcata și-a părăsit iubitul pentru el. Fanii sunt surprinși de cel care a reușit într-un final să îi cucerească inima.

Roxana Ghiță a fost cu siguranță una din cele mai controversate apariții de la Survivor România 2021. Aceasta a fost rapid plăcută de cei din ambele tabere, dar și ce românii din fața micilor ecrane.

Fosta Războinică s-a despărțit din nou de iubitul său și se pare că ar fi început o relație cu Andrei, finalist în ediția lui 2021. O gașcă formată din foști participanți ai show-ului din republica Dominicană au plecat într-o scurtă vacanță pe litoralul Mării Negre, la Vama Veche. Aici s-ar fi format un nou cuplu, așa cum sperau toți telespectatorii.

Roxana s-a certat cu Rareș, partenerul ei, chiar înainte de a pleca în Dominicană, iar la întoarcere au decis să fie din nou împreună. Sportiva l-a dat din nou uitării la câteva luni de la întoarcerea în țară, iar mărturia lui Sindy a pus categoric paie pe foc: “Roxana și Andrei sunt foarte frumoși împreună, se potrivesc. Sunt împreună, s-au cuplat la mare”, dezvăluit Sindy la Ștafeta mixtă, arată wowbiz.ro.

Mulți dintre foștii concurenți din ambele tabere au pus ochii pe roșcată și au susținut că are forme apetisante și un chip foarte plăcut. Zanni a fost cel care a pus punctul pe ‘i’ și a recunoscut foarte transparent faptul că a încercat să aibă ceva mai mult cu ea chiar înainte de a merge cu toții în Republica Dominicană.

Ulterior, protejatul lui Alex Velea a declarat că până și Marilena i-a atras atenția după eșecul cu Roxana: “De la Războinici Roxana Ghiță mergea, m-am dat la ea înainte de Survivor.

La ea s-au mai dat și alți băieți și când am văzut că e atât de primitoare, dacă voiai să o atingi nu avea nimic împotriva, dacă voiai să o pupi nu avea nimic împotriva (…) Apoi m-am uitat și la Marilena, am zis „eu vreau, tu vrei?” și era inabordabilă”, a povestit Zanni

„Înainte să plec la Survivor am hotărât să încheiem relația, gândindu-ne că statutul de cuplu nu ține doi oameni împreună. În iarnă am trecut amândoi printr-o perioadă tulbure și ne-ar fi afectat mult să rămânem împreună. El a fost una dintre persoanele la care mă gândeam zilnic la Survivor, dar nu într-un mod neapărat… romantic.

E o persoană la care țin foarte mult și simțeam nevoia să îl aud, să îi cer părerea. Când am ieșit din emisiune și mi-am primit telefonul, am văzut că îmi lăsase multe mesaje scrise și vocale și l-am sunat imediat. Eram încă în Republica Dominicană și am stat cu orele pe video toată săptămâna, până am ajuns acasă, în România”

Roxana Ghiță (Sursa: viva.ro)