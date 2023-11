Roxana Blagu este sfâșiată de dor! Motivul pentru care artista nu și-a mai văzut și nu a mai vorbit cu fiica ei de peste 10 ani: „Este influențată” EXCLUSIV

Fosta componentă a trupei Trident este sfâșiată de dorul fiicei sale, Oana. După despărțirea de tatăl copilului, Marcel Sârbu, reprezentanții instanței au decis ca cea mică să rămână în grija lui.

Se pare că Oana ar fi spus că își dorește să trăiască alături de tatăl său, deoarece acasă la Roxana Blagu nu s-ar simți bine și nu ar fi tratată corespunzător. După această suferință, vedeta și-a refăcut viața amoroasă alături de Andrei Badiu, cu care are și un băiețel de doi anișori, pe nume Sasha. EXCLUSIV

Roxana Blagu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Andrei Badiu, nimeni altul decât fostul soț al Oanei Frigescu. În anul 2020, solista Trident a devenit mamă a doua oară. Radiază de fericire alături de partenerul ei. În exclusivitate pentru Playtech Știri, artista a spus dacă își mai dorește sau nu un copil.

“El se gândește să mai facem un copil, dar eu nu. Nu mă ascund ca să arăt bine, ci depun niște efort, chiar și financiar. Nu acesta este motivul pentru care nu îmi mai doresc un copil, dar cred că doi ai mei cu unul al lui sunt suficienți.

Avem 3 copii în total. Chiar dacă nu ne bucurăm de toți 3, de viitorul lor oricum trebuie să avem grijă. Îmi este greu… Nu am mai luat legătura cu fiica mea de 10 ani. Cred că acesta este și motivul pentru care l-am făcut pe Sasha mai târziu, pentru că nu mă simțeam vindecată.

Mi-am dorit ca copilul meu și al lui Andrei să vină pe un fond pozitiv, când suntem pregătiți. Sunt 10 ani de când nu am mai vorbit cu fiica mea. Noi, oamenii, avem această putere de a ne obișnui și cu bune, și cu rele. Timpul ne ajută.

În ultimii ani am refuzat să mai vorbesc cu soțul meu despre această problemă. Nu vreau să încarc oamenii din jurul meu. Se simt neputincioși. Asta am simțit la părinții mei și am încercat să fiu puternică, ca ei să simtă că o să fiu bine”, a declarat Roxana Blagu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.