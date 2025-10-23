Rotiri gratuite sau re-spins: care sunt diferențele?

Sloturile reprezintă fundația cazinourilor online, ocupând între 75% și 80% din spațiul site-urilor cu jocuri iGaming. Popularitatea jocurilor de păcănele se datorează varietății tematice (fructe, pescuit, animale, western, mitologie, acțiune, jokeri, șeptari, etc), mecanismelor de joc (Avalanche Reels, infinte Reels, Megaways, Mega Cluster, etc) și funcțiilor bonus (rotiri gratuite, respins, Bonus Buy, etc).

Două dintre funcțiile populare printre jucătorii din cazinourile online sunt rotirile gratuite și re-spins. De regulă, rotirile gratuite sunt disponibile atât ca funcție speciala în sloturi, cât și ca bonusuri la operatorii de cazinou. De exemplu, intră pe Legalbet recenzii cazinouri noi sau la operatorii deja cunoscuți: aproape pe orice site prezentat de această platformă de experți care analizează cazinourile, veți vedea rotiri gratuite incluse în bonusurile pentru începători. Re-spins sunt disponibile doar ca funcție specială în jocurile de pacanele. Însă, nu este singura diferență dintre free spins și respins.

Ce sunt free spins și re-spins?

Free spins și re-spins sunt funcții bonus disponibile în jocurile de păcănele, care le oferă jucătorilor oportunități de a obține câștiguri potențiale fără a paria mize reale din fondurile lor. Rotirile gratuite sunt runde noi de joc, fără păstrarea simbolurilor din runda precedentă activării specialei, în timp ce re-spins se joacă folosindu-se anumite simboluri din runda anterioră. Pe parcursul respins, se păstrează nu doar simboluri, ci chiar role, care sunt blocate până la terminarea rundelor suplimentare.

Re-spins, însă, pot fi de două tipuri:

Gratuite – adesea ca „șansă în plus” după un anumit eveniment, de exemplu aproape completarea unui bonus.

– adesea ca „șansă în plus” după un anumit eveniment, de exemplu aproape completarea unui bonus. Contra cost – cum este mecanica HyperSpins, unde cumperi re-spin-ul unei role la un preț calculat de joc.

Care sunt diferențele dintre rotirile gratuite și re-rotiri?

Rotirile gratuite se declanșează ca urmare a obținerii de jucător a unei combinații speciale de un număr minim de simboluri, de regulă, Scatter sau Bonus. Numărul de simboluri Scatter sau Bonus joacă un rol important pentru că determină câte rotiri gratuite primește jucătorul. De exemplu, în slotul Big Bass Bonanza (Pragmatic Play) jucătorul beneficiază de 10 runde gratuite pentru 3 simboluri Scatter, de 15 runde gratuite pentru 4 simboluri Scatter și de 20 runde gratuite pentru 5 simboluri Scatter.

Rotiri gratuite și multiplicatori

Rundele gratuite sunt însoțite de multiplicatori de câștig, dar și de simboluri speciale (Wild, Stacked, Sticky, etc). De exemplu, în jocul de păcănele Game of Thrones (Games Global) Casa Baratheon acordă 8 free spins cu multiplicator de câștig de 5x și 3 simboluri Stacked, în timp ce Casa Lannister acordă 10 free spins cu multiplicator de 4x și 4 simboluri Stacked. Casa Stark acordă 14 free spins cu multiplicator de 3x și 5 simboluri Stacked, în timp ce Casa Targaryen oferă 18 free spins cu multiplicator de 2x și 6 simboluri Stacked.

Un alt exemplu de rotiri gratuite speciale este dat de slotul Immortal Romance (Games Global). Jucătorul are de ales intre 10 spin-uri gratuite cu câștiguri multiplicate de 5x (Amber), 15 spin-uri gratuite cu funcția Vampire Bats (Troy), 20 spin-uri gratuite cu funcția Rolling Reels (Michael) și 25 spin-uri gratuite cu funcția Wild Vine (Sarah). Speciala cu free spins permite, de regulă, redeclanșarea rundelor gratuite când pe role apare numărul minim de simboluri Scatter.

Cum se activează respins-urile

Re-spins se declanșează tot ca urmare a unei combinații de simboluri, dar nu cu simboluri Scatter. De exemplu, în slotul Reel Rush (Netent), combinația câștigătoare, indiferent de simbolurile componente, oferă o re-rotire, până la un maxim de 5 respins. Pe lângă acordarea re-rotirilor, mecanismul de joc deblochează un număr mai mare de modalități de câștig: 135 pentru prima re-rotire, 405 pentru a doua, 675 pentru a treia, 1125 pentru a patra și 1875 de modalități de câștig la a cincea respin.

În unele jocuri de păcănele online numărul de respins se resetează când apare un simbol, așa cum este slotul Feliz Dia De Los Muertos (Ruby Play). Jocul include funcția Link It Up Respin, care se activează atunci când pe o linie apar cel puțin 3 „prize symbols” (simboluri de premiu / măști). În timpul acestei funcții, toate simbolurile premiu rămân blocate pe poziție, iar jucătorul primește 3 respins inițiale. De fiecare dată când apare un nou simbol premiu adiacent celor deja „conectate”, contorul de respins se resetează din nou la valoarea de start (3), oferind astfel șansa de a prelungi rundele și de a obține câștiguri mai mari.

În cazul altor sloturi, re-rotirile se declanșează când o rotire este necâștigătoare, ca la jocul de păcănele Money Train 3 (Relax Gaming).

Și mai e o chestie interesantă: HyperSpins. E o funcție prin care poți să cumperi re-rotiri pe role individuale, nu trebuie să aștepți să pice singure. Costul depinde de cât de aproape ești de un câștig sau de declanșarea bonusului. O vezi prin sloturi ca Book of Oz sau Playboy Fortunes HyperSpins.

Dincolo de diferențele legate de modul de declanșare și de recompensele acordate, unul dintre dintre elementele majore de diferențiere este reprezentat de frecvența cu care apar cele doua funcții speciale în jocurile de sloturi. În timp ce rotirile gratuite au devenit o funcție des întâlnită la pacanele, respins nu sunt atât de prezente în jocurile ca la aparate.

Free spins vs re-spins: care sunt mai avantajoase pentru jucători?

Numărul de rotiri gratuite este mai mare decât la re-spins, care, de regulă, sunt în număr de 3. Rundele gratuite sunt însoțite și de alte beneficii, precum multiplicatori de câștig, extra simboluri speciale și jackpot-uri fixe și progresive.

Re-spins, la rândul lor, cresc potențialul de câștig și corectează „șansele ratate” pe care le transformă în rotiri câștigătoare datorită simbolurilor sau rolelor blocate. Experiența de joc este îmbunătățită în cazul ambelor tipuri de funcții speciale, de aceea, până la urma, totul este o chestiune de preferințe ale jucătorilor.

