Roșia este legumă sau fruct? Specialiștii spun care sunt diferențele dintre cele două

Una dintre cele mai întâlnite dileme este dacă roșia este fruct sau legumă. Specialiștii vin cu răspunsul la această întrebare. Pentru a putea elimina dubiile, experți vin cu o definiție care te-ar putea ajuta să ieși din această dilemă. Răspunsul acestora te va pune pe gânduri.

Ce este roșia? Legumă sau fruct

Fructele și legumele nu trebuie să lipsească din dieta noastră. Acestea au multe beneficii pentru corpul nostru datorită conținutului ridicat de fibre și vitamine. De aceea, pentru o dietă echilibrată este recomandat consumul zilnic a cel puțin 5 porții de fructe și legume.

Există cazuri când apar dileme asupra unui fruct sau a unei legume. Însă, specialiștii vin cu un răspunsul și susțin că diferența dintre fructe și legume este una clară. Încă de la vârste fragede învățăm faptul că, un măr este considerat un fruct în timp ce un castravete este considerat o legumă. Când vine vorba de roșie, răspunsurile sunt diverse. O parte dintre oameni consideră că roșia este legumă, în timp ce alții consideră este fruct.

Pentru a o putea încadra într-o categorie este important să înțelegem ce este un fruct. În cartea Postharvest Physiology and Biochemistry of Fruits and Vegetables, fructele sunt descrise ca fiind structuri purtătoare de semințe care se dezvoltă dintr-o plantă cu flori. Iar, legumele sunt descrise ca fiind celelalte părți ale plantelor, cum ar fi rădăcinile, frunzele și tulpinile.

În concluzie, roșiile sunt fructe. Unii oameni au nelămuriri și asupra dovlecelului, care este considerat un fruct. De cealaltă parte, rădăcinile precum sfecla, cartofii sau frunzele precum spanacul, varza verde și salata verde și tulpinile precum țelina și broccoli sunt toate legume.

Ce sunt morcovii și cartofii?

Foarte mulți oameni întâmpină dificultăți și în a spune ce sunt cartofii și morcovii. Datorită rădăcinei sale, care este cărnoasă și suculentă, morcovul este considerat o legumă. Morocovul este nelipsit din bucătăria fiecărei gospodine. Mai mult, consumul de morcovi este benefic pentru corp, datorită vitaminei A dar și a conținutului de caroten. Ultimele studii au scos la iveală faptul că, morocovul poate ajută la prevenirea cancerului cavitatii bucale, pielii și cancerului pulmonar.

Și cartofii se remarcă printr-un conținut bogat de amidon, fibre și vitamine. Cartofii sunt unele dintre cele mai consumate legume, datorită modului divers în care pot fi preparați.

Specialiștii atrag atenția asupra leguminoaselor. Din această categorie fac parte fasolea albă, fasolea roșie, fasole mung roșie, fasole neagră, linte verde, linte roșie, linte neagră, linte galbenă, năut. De cele mai multe ori, românii optează pentru consumarea acestor alimente atât în mâncăruri cât și în salate.