Rona Hartner, mesaj emoționant despre starea sa. ”Vreau să profit de această victorie!”

A fost diagnosticată cu o boală nemiloasă, însă în ciuda momentelor grele prin care a trecut, Rona Hartner continuă să meargă mai departe cu aceeași poftă de viață și energie pozitivă. Îndrăgita artista a postat un mesaj prin care a reușit să-și emoționeze fanii.

A trecut prin clipe cumplite, după ce a primit verdictul medicilor că suferă de cancer, însă în ciuda situației salemedicale, Rona Hartner preferă să se concentreze pe tot ce are mai frumos. Pasiunea pentru muzică îi dă putere acesteia să-și păstreze zâmbetul pe chip și să nu se gândească la probleme. În acest sens, ea a postat un mesaj emoționant în mediul virtual, postare care a fost extrem de apreciată de fanii.

„Nu am chef să fiu bolnavă, nu am chef să fiu victimă, nu am chef să mi se plângă de milă„, scrie artista pe o rețea de socializare.