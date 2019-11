Rona Hartner, mărturisire cutremurătoare despre boala sa. ”Acela a fost momentul cel mai greu!”

După ce a învins cancerul la colon, Rona Hartner a făcut mărturisiri cutremurătoare despre boala sa. Artista a povestit prin ce a trecut și care a fost cel mai greu moment din toată experiența trăită.

Rona Hartner (46 de ani) actriță de film, cantautoare, cântăreață, compozitoare și textieră de origine germantă, s-a stabilit în Frața în urmă cu mulți ani. Tot acolo s-a luptat, ceva vreme, și cu o temută maladie. Amintim că în luna februarie a acestui an interpreta a fost diagnosticată cu cancer cu colon. Solista a fost supusă mai multor operații pentru extirparea tumorii, atât în România, cât și în Franța.

De asemenea, a fost nevoită să se supună mai multor ședințe de chimioterapie pentru a înlătura riscul unei posibile recidive. Rona a povestit că după trei tratamente era gata să piardă lupta, nemaidorind, de altfel, nici ea să mai îndure atâta suferință. Cu toate acestea, a dus boala pe picioare, având-o în minte la orice pas pe fiica sa, în vârstă de numai 13 ani.

„După trei tratamente era gata să pierd lupta. Tratamentul a fost prea puternic şi am avut o reacţie alergică. Am avut pulsul 144, am făcut embolie pulmonară, febră 40, îl uzeam deja pe tata vorbindu-mi. Eram cu un picior în groapă. Acela a fost mometul cel mai greu, dar doctorii au adaptat imediat tratamentul. Totul s-a produs în ziua de Sfânta Rita, ea este protectorea mea, pe 22 mai”, a povestit actrița pentru click.ro.

Boala i-a schimbat viața total, prioritățile și unghiul de abordare. Acum, vedeta declară, pozitivă, că a uitat prin ce a trecut și vrea ca toate zilele sale de acum încolo să fie trăite ca și când ar fi ultima, după bunul plac.

„După asta am uitat brusc că am avut vreo problemă. Am trecut mai departe. În fiecare zi m-am dus la plajă, am înotat câte o oră pe zi, am stat la umbră. M-am bronzat la umbră. În fiecare zi o luam de la capăt, o zi îmi era rău, a doua zi uitam, o luam de la capăt iar. O zi făcea perfuzii, a doua zi îmi mai spărgeau câte o venă”, a completat interpreta.