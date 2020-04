Rona Hartner a postat un mesaj pe Facebook care i-a uimit pe internauți. Are legătură cu sora sa, Rinda Hartner, care locuiește în Canada. Ce a postat Rona Hartner.

Rona Hartner i-a uimit pe toți. Sora ei trece prin momente grele: ”Dumnezeu fie cu tine!”

Rona Hartner se laudă cu sora sa, Rinda, despre care spune că este într-o ”misiune de salva vieți”. My sister, my hero!!!! Rinda Hartner

Sora mea in misiune pentru à Salva vieti!!! Curaj, Domnul fie cu tine, esti in linia intai !!!”, a spus Rona Hartner.

Despre sora sa Rinda, Rona a povestit în urmă cu mulți ani că este prima infirmieră din România care a câștigat premiul ”Florence”.

„Sora mea este prima infirmiera din Romania care a cistigat premiul ”, spunea Rona Hartner. Acest premi este acordat anual de catre Ordinul infirmierelor si infirmierilor din Quebec în semn de recunostinta pentru activitatea lor profesională. Potrivit site-ului organizatiei, Rinda este infirmiera specializata în sanatatea școlara la CSSS Jeanne-Mance. Rona s-a lăudat cu distincția oferită surorii ei, tot pe contul de Facebook.

Își dorește să rămână însărcinată

Rona Hartner a trecut prin momente de cumpănă lunile trecute. Aceasta a învins însă cancerul, iaar la 47 de ani își dorește să rămână însărcinată.

„Dacă lumea spune oare ‘o să avem sau nu un copii, mie nu mi-e frică deloc, pentru că am doar 47 de ani în curând, adică pe 9 martie va fi ziua mea şi fac 47 de ani cu ajutorul lui Dumnezeu. După chimoterapie am avut foarte multe schimbări hormonale, ca să zic aşa, şi nu ştiu sigur dacă va mai fi posibil, dar e clar că ne dorim.Ăsta este cursul normal al vieţii şi e normal, dacă ne-am căsătorit creştineşte, să vrem să avem o familie creştină şi să acceptăm copiii. Dacă El consideră că trebuie să devin mămică la 47 de ani, sunt de acord, pentru că un copil este o binecuvântare la orice vârstă ar veni. Am rezultatele de la toate analizele de un an după ce a fost declanşat cancerul, nu mai am nimic”, a mărturisit Rona Hartner la Antena Stars.