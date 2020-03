Puțini știu că Rona Hartner are un copil. Cine este tatăl fetiței sale și ce relație are artista cu fiica ei

Actrița Rona Hartner are, pe lângă o carieră remarcabilă, și alte motive de recunoștință. Mămica are o relație de invidiat cu Sumalya, fetița ei de cinci ani, de care este foarte mândră.

Copila, care și-a petrecut o mare parte din copilărie în Franța, este vorbitoare a patru limbi chiar de la o vârstă fragedă, româna fiind ultima învățată. Până de curând, limba noastră i-a fost străină micuței Sumalya.

Micuța se uită la desene în limba română, iar personajul ei preferat este Clopoțica. „Se uită la desenele animate pe care le urmărea și în Franța, dar aici sunt traduse în română și iată că a învățat imediat. E personajul ei preferat!”, a povestit artista.

Sumalya, care tradus din amerindiană înseamnă „lumină splendidă”, este rodul dragostei dintre îndrăgita actriță și artistul sud-american, Rocco Sedano.

Deși relația mamă-fiică este una foarte apropiată, timpul pe care cele două îl petrec împreună este unul limitat.

„Plec dimineața pentru că am filmări la emisiune, după care mă văd puțin cu ea spre seară când trebuie să mă grăbesc oricum pentru că am concerte la Șarpele Roz, în București. Și în Franța în timpul turneului «Gipsy therapy» am luat-o cu mine. De aceea când mă vede mă ia în brațe și vrea să vorbim, îi e dor de mine și mie de ea”, a povestit actrița.