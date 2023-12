Românul care ‘le-a dat o lecție’ japonezilor. A devenit campion mondial: ‘Am câștigat în țara lor’ EXCLUSIV

În urmă cu doar câteva săptămâni, a avut loc o competiție de anvergură desfășurată în țara de origine a karate-ului și anume, Japonia. Această competiție a reunit cei mai talentați practicanți din întreaga lume, printre care și românul nostru, Nicu Dascălu. Bărbatul, originar din Brașov, în vârstă de 48 de ani, a reușit să obțină locul 1 și titlul de Campion Mondial, România fiind adusă pe prima treaptă a podiumului în clasamentul pe națiuni, acumulând un impresionant total de 129 de puncte.

Nicu Dascălu este un nume important încă din anul 1994, iar acum, în 2023 a adus România pe primul loc în clasamentul națiunilor, câștigând titlul de Campion Mondial în Japonia.

Află despre: Femeia eroină din Galați care este pompier și sensei. Conduce un club de karate, iar acum ajută refugiații

Mai pe scurt, sportivul are o carieră impresionantă: în 1995, 1999 și în 2003 a fost desemnat Vicecampion Mondial, primind premiul pentru “Cel mai puternic lupător”.

Acum, la vârsta de 48 de ani, a scris istorie, căci românul a învins japonezii, cum s-ar spune “la ei acasă”.

Campionul ne-a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri despre experiența sa în țara de origine a karate-ului.

România a ieșit pe locul întâi, desupra Japoniei. Japonia a fost pe locul al doilea, iar Danemarca pe locul al treilea. Nu i-am bătut, am câștigat la ei acasă! Am luptat, pentru că sunt reguli.”

Vezi și: Topul celor mai buni sportivi români. Ce nume greu lipsește de pe listă

Când vine vorba de karate, ca orice sport recunoscut oficial, are reguli, iar ele sunt respectate cu sfințenie de toți concurenții, fie că vorbim de competiții naționale, sau cum este cea care s-a desfășurat în Japonia.

De atlfel Nicu Dascălu, care este campion mondial acum, ne-a explicat, în exclusivitate, cum stau lucrurile, de fapt.

”Sportul se diferențiază de bătaie prin reguli. Ca în orice structură sportivă, sunt reguli, iar în baza acestor reguli, am câștigat. Este cea mai important competiție din cariera mea. De-a lungul timpului, în 1999 am ieșit pentru prima oară Campion Mondial.

Sunt primul român care a câștigat Campionatul Mondial de Ashihara la Karate în Danemarca. Pe parcurs, am intrat în K1. Am luptat alături de lume cunoscută, Ciprian Sora , Daniel Ghiță și am câștigat majoritatea meciurilor. Indiferent de structura în care am luptat am reușit să câștig. Emoțiile fac parte din viața noastră. Îantotdeauna pășesc cu dreptul. Piciorul drept este pregătit, pentru că noi așa ne antrenăm. Când intrăm în sală, intrăm cu dreptul, când începem antrenamentul, începem cu dreptul.

Când experiența își spune cuvântul, pregătirea este necesară, atunci obținem rezultatele pe care ni le dorim. Voi mai participa în competiții atât timp cât îmi va mai permite fizicul.”, ne-a spus campionul Nicu Dascălu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.