Românul care a plecat cu 500 de dolari în SUA și a devenit multimilionar. La început dormea pe străzi. Momentul care i-a schimbat viața

Să te lupți cu o viață grea, dar apoi, să savurezi succesul este o poveste ca din filme. Dar, poate deveni o motivație. Această poveste a unui om al străzii îți va oferi exact acest lucru. Nick Mocuta, un bărbat în vârstă de 37 de ani, s-a mutat în SUA din România cu doar 500 de dolari în buzunar, când avea 21 de ani. Acum, este cetățean american, multimilionar, și cu multe case cumpărate pentru familia sa.

Când a decis, la 21 de ani, să plece din România dincolo de ocean, Nick Mocuța avea doar 500 de dolari în buzunar. Românul ajunsese să doarmă pe străzi, să mănâce ce apuca, dar astăzi deține peste 100 de apartamente în SUA. Pe lângă imobilele care-i aduc sume importante, Nick Mocuța deține și patru mașini de lux.

Potrivit unui raport al Mirror, acesta a ajuns în Statele Unite când avea doar 21 de ani cu banii dați de bunica sa și a dormit mai multe nopți pe o bancă din parc. Românul a povestit calvarul său despre cum a cumpărat un burger fără brânză și a făcut o cursă cu taxiul care l-a costat aproape 100 de dolari. El a spus că tariful taxiului l-a dat peste cap, deoarece aceasta a fost o schimbare culturală pentru el.

Am dormit pe băncile din parcuri. Am mâncat cu un buget foarte mic. Mă duceam să cumpăr un burger de un dolar la McDonald’s și le spuneam „fără brânză” ca să nu mi se perceapă o taxă suplimentară.”, a declarat Mocuța, citat de Mirror .

Ulterior, Nick Mocuța a obținut o slujbă în care a parcat vehiculele unor persoane care locuiau într-un apartament. Așa a reușit să economisească o sumă infimă din salariu. Cu banii strânși, Nick Mocuța și-a cumpărat un apartament de dimensiuni mici.

Treptat, engleza sa s-a îmbunătățit în timp ce interacționa cu proprietarii de vehicule. Nick a spus că a reușit să obțină o licență de broker imobiliar. Cu toate astea, acest lucru nu i-a satisfăcut dorința de a fi un om bogat.

Ulterior, a început să vândă pe eBay telefoane mobile și carcase care au erau importate din China, în 2013. Afacerea s-a transformat într-una norocoasă pentru Nick Mocuța, deoarece a reușit să câștige 4.000 de dolari pe lună. Mai mult decât atât, a învățat toate nuanțele comerțului pe o platformă online.

Nick Mocuța a crescut într-o familie în care tatăl era contabil și mama era profesoară, așa că școala a fost lucrul numărul unu pe care tânărul s-a concentrat în copilărie. După ce a absolvit a emigrat în America cu o dorință arzătoare de a face mai mult și de a deveni mai mult, a declarat Nick, citat de Mirror.

„Întotdeauna am crezut că online-ul este viitorul și am vrut să fac parte din el. Cred că motivul pentru care am succes este pentru că nu mi-a fost niciodată frică să pierd, doar să nu încerc.

Sunt foarte perseverent și nu renunț niciodată. Eșuez de șapte ori, mă ridic a opta oară„, a adăugat Nick.