Românul care a inventat un cuvânt nou pe care toată planeta îl folosește acum. Cine este Horace Dediu

Un cetățean român care trăiește în Amrica a inventat un cuvânt care este folosit acum la scară largă pe tot pământul. Horace Dediu este cunoscut pentru analizele lui referitoare la strategia de business a companiei Apple, precum şi pentru predicţiile referitoare la evoluţia ei. Ţine şi câteva podcasturi pe temele studiate de el.

Horace Dediu s-a născut în comuna Dumbrăveni, România şi a studiat în Massachusetts după ce părinţii săi au emigrat în SUA. Horace Dediu a absolvit ingineria computerelor la Tufts University, apoi, un program MBA în administrarea afacerilor de la celebra Universitate Harvard.

Horace Dediu s-a mutat în Finlanda

Acum, Horace Dediu locuiește în Helsinki, Finlanda. Horace Dediu este cel care a inventat termenul de „micromobilitate”, care se referă la categoria de transport cu vehicule mici, uşoare, folosite de obicei cu viteze mai mici de 25 de kilometri ls oră şi care sunt conduse de utilizatori, printre acestea numărându-se bicicletele – electrice sau nu, scuterele electrice, trotinetele…. etc.

Termenul de micromobilitate a fost folosit pentru prima dată de Horace Dediu într-un discurs din anul 2017, în cadrul unui festival tehnologic care a avut loc în Copenhaga. Ideea lui Horace Dediu poate fi asemănată cu microcomputing-ul, în care miniaturizarea modalităţilor de transport pentru călătorii pe distanţe scurte este asemănătaoare cu miniaturizarea microcomputerelor în scopul folosirii personale.

Horace Dediu a lucrat pentru Nokia

Româno-americanul Horace Dediu a lucrat vreme de mai bine de opt ani la compania Nokia şi este fondatorul platformelor asymco.com şi micromobility.com.

„Acum sunt un analist care lucrează singur încercând să explice multe lucruri, cele mai multe dintre acestea fără succes”, se autodescrie el pe profilul personal de LinkedIn.

Care este cel mai folosit cuvânt din lume

Pe de altă parte, cel mai folosit cuvânt din lume este OK. Cuvântul cel mai folosit cuvânt din lume este utilizat pentru a descrie o stare de spirit, un acord, sau pur şi simplu pentru a începe o propoziţie, însă puţini cunosc etimologia sau semnificaţia lui.

O teorie susţine că cuvântul OK este abrevierea pentru “oll korect”, un termen din jargon apărut în anii 1830 care poate fi asemănat cu OMG-ul sau LOL-ul zilelor noastre. Cuvântul OK a apărut sub forma unei glume în anulu 1839, în The Boston Morning Post, cel mai popular ziar din New England, la aceea vremea. În luna martie s-au împlinit 179 de ani de la apariţia cuvântului OK.