Românii care vor primi mai mulți bani de la stat. Guvernul a făcut anunțul oficial

Românii urmează să primească mai mulți bani de la stat. Unii cetățeni din anumite categorii sociale se bucură de ajutor din partea autorităților, mai ales în această perioadă atât de grea din punct de vedere financiar. Specialiștii au venit cu anunțul special pentru care s-au bucurat toți cetățenii. ,,Valoarea ajutorului public judiciar acordat nu poate depăşi în cursul unei perioade de un an suma maximă echivalentă cu…”, a subliniat un specialist.

Românii primesc mai mulți bani de la stat: anunț oficial

Camera Deputaților a adoptat recent un proiect care prevede mărirea plafoanelor venitului net lunar pe membru de familie până la care persoanele pot beneficia de ajutor public judiciar.

Ajutorul public judiciar reprezintă forma de asistență acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil şi garantarea accesului egal la actul de justiţie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătorești sau a altor titluri executorii.

De asemenea, legea adoptată în Parlament în cazul acesta se poate acorda separat sau cumulat. Valoarea ajutorului public judiciar acordat nu poate depăşi în cursul unei perioade de un an în cazul sumei maxime echivalente cu 10 salarii de bază minime brute pe ţară la nivelul anului în care a fost formulată cererea de acordare.

,,La stabilirea venitului se iau în calcul…”

Autoritățile arată că ajutorul este pentru persoanele care au un venit mediu net lunar de familie ce se situează sub nivelul echivalentului a 25% din salariul de bază.