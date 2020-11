România U21 – Danemarca U21 0-0 live stream online, meci decisiv pentru calificarea la Euro 2021. Ianis Hagi este căpitan

Min. 3: Darius Olaru ratează şutul, după o pasă primită de la Ianis Hagi.

Min. 1: Startul partidei.

România U21 joacă marţi meciul decisiv pentru calificarea la Euro 2021, care va fi organizat de Ungaria şi Slovenia. Singura variantă pentru „tricolorii” antrenaţi de Adrian Mutu este victoria. Un succes ar asigura prezenţa la turneul final. România U21 – Danemarca U21, ultimul meci din grupa 8, nu mai poate schimba clasamentul. Cu 25 de puncte, nordicii au câştigat deja grupa şi au obţinut calificarea la Euro 2021. Cu o victorie, România acumulează suficiente puncte pentru a fi una dintre echipele care obţine calificarea de pe locul 2 în grupa sa.

Partida România U21 – Danemarca U21 va fi transmisă de ProTV, de la ora 20:30. Se joacă la Ploieşti, pe stadionul „Ilie Oană”. De asemenea, duelul poate fi urmărit şi aici în format live video. Întreaga acţiune este şi pe www.playtech.ro, în timp real.

România U21 – Danemarca U21, meci decisiv pentru calificarea la Euro 2021. „Tricolorii” au nevoie de victorie

Iată echipele de start:

România U21: Vlad – Boboc, Pașcanu, Ciobotariu – Haruț, Moruțan, Marin, Olaru, Mățan – Costache, Hagi

Rezerve: Aioani, Opruț, Itu, Simion, Cârnaț, Casap, Cîmpanu, Petrila, Vlădoiu

Vlad – Boboc, Pașcanu, Ciobotariu – Haruț, Moruțan, Marin, Olaru, Mățan – Costache, Hagi Rezerve: Aioani, Opruț, Itu, Simion, Cârnaț, Casap, Cîmpanu, Petrila, Vlădoiu Danemarca U21: Christensen – Sery, Nelsson, Bech, Klitten – Laursen, Andersen, Nartey – Isaksen, Jensen, Lindstrom

Rezerve: Hermansen, Daramy, Holse, Madsen, Dyhr, Frederiksen, Nielsen, Torp, Hausner.

„E un meci de calificare, l-aș compara tot cu un Danemarca – România, din 2003. L-am jucat la Copenhaga atunci, din păcate s-a terminat 2-2, am luat ultimul gol în ultimele secunde și am pierdut calificarea. Sper ca mâine (n.r. în această seară) să obținem calificarea la Campionatul European. M-am concentrat foarte mult pe jocul echipei noastre. Știm adversarii, sunt puternici. Trebuie să jucăm aproape perfect. Nu am pregătit niciun discurs, nu o fac niciodată, sunt vorbe care-mi vin pe moment”,a declarat Adrian Mutu la conferinţa de presă.

Danemarca este deja calificată la Campionatul European, dar nordicii nu au de gând să facă vreun cadou în România. Albert Capellas, selecţionerul spaniol al danezilor, a anunţat că echipa sa va căuta să obţină victoria la Ploieşti.

„E posibil să fie ultimul meci al nostru înaintea Campionatului European, în funcție de situația generată de COVID-19. De aceea e foarte important meciul pentru noi. Ne dorim să menținem această mentalitate de învingători și să obținem un rezultat bun, care să nu ne afecteze moralul. Apoi, încă mai avem nevoie de timp să ne dezvoltăm stilul de joc. Acum e o șansă să-l finisăm înainte de EURO„, a declarat Capellas, înaintea meciului cu România U21.