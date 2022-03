România TV, un nou fake news despre Raed Arafat. Ce au putut spune despre el

Raed Arafat acuză din nou România TV pentru un alt fake news care îl are în prim-plan. Secretarul de stat a reacționat la o știre în care celebrul trust anunța ceva teribil care cu siguranță a trezit isterie în rândul românilor care au luat vestea la cunoștință. Știrea se bazează pe „surse medicale citate de Romania TV.” Despre ce era vorba și cum a reacționat oficialul la cele auzite?

Secretarul de stat vine cu acuzații grave la adresa unui post TV urmărit în număr mare de români. Oficialul a reacționat după o știre în care România TV anunța: „Blackout în România. Scenariu sumbru pregătit de Raed Arafat: pană de curent simulată în toată ţara timp de patru zile. Ce se întâmplă cu spitalele.”

Știrea se bazează pe „surse medicale citate de Romania TV”. „Şeful DSU vrea să vadă cum ar reacţiona spitalele şi populaţia dacă România ar rămâne fără curent electric timp de patru zile”, mai susţine Romania TV.

Raed Arafat a susținut în cadrul unui mesaj din mediul online că știrea în cauză este falsă și nu are nicio bază în realitate. De asemenea, el a subliniat că difuzarea unor astfel de informații aduc panică în rândul populației.

Secretarul de stat a mai adăugat că DSU va publica o dezmințire oficială și că urmează să sesizeze CNA. Cel din urmă acuză trustul de lipsă de responsabilitate și deontologie profesională.

„Stirea este falsa si nu are nicio baza in realitate, iar difuzarea unei astfel de stiri are menirea sa induca panica in randul populatiei fara absolut niciun motiv!”, a reacţionat Raed Arafat, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Singura caracterizare a unui astfel de comportament din partea unei televiziuni este lipsa totala de responsabilitate si deontologie profesionala!”, a încheiat Raed Arafat. DSU a publicat dezminţirea pe site-ul oficial, astăzi, 22 martie, sub titlul „Atenţie fake news!”

„Ca urmare a unor informaţii false diseminate opiniei publice de către site-ul România Tv, conform cărora, instituţia noastră ar pregăti un scenariu care vizează o pană de curent simulată pentru a vedea “cum ar reacţiona spitalele şi populaţia dacă România ar rămâne fără curent electric timp de patru zile”, precizăm că ne DELIMITĂM FERM de aceste informaţii date “pe surse” care pot crea panică în rândul populaţiei.