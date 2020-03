România stă prost la spitale, Catedrala Neamului mai primește 10 de milioane de lei. Cine pe cine dă vina

S-a decis aprobarea unui proiect prin care sunt alocate 10 milioane de lei pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Între timp, spitalele rămân în același stadiu. Cine pe cine dă vina?

În ședința de vineri a Consiliului Local Sector 1 s-a hotărât aprobarea unui proiect prin care sunt alocate 10 milioane de lei pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Fericit de reușită este primarul PSD Dan Tudorache. Între timp, USR și PNL se acuză reciproc de blat cu cei de la PSD.

Edilul susține că atât consilierii PNL, cât și cei USR nu au votat proiectul, el trecât cu voturile PSD, UNPR, PMP și ALDE. Cu toate acestea, europarlamentarul și candidatul USR la Primăria Sector 1, Clotilde Armand, susține că liberalii din Consiliu au votat pentru alocarea sumei de 10.000.000 lei către Catedrală.

„Ma intreb oare ce ar fi spus moralistii sefi din PNL daca colegii mei consilieri din USR Sector 1 ar fi votat alaturi de PSD pentru alocarea sumei de 10.000.000 lei din bugetul local?! Cum ar fi sarit ei acum in sus deodata si-ar fi strigat tare: „tradare!”.

Dragi liberali, v-am scris un text in urma cu 2 zile si uite ca mi-ati demonstrat ca nu m-am inselat in privinta voastra. Sper sa nu va mai aud smiorcaind atunci cand lumea din jurul vostru are o alta impresie despre voi”, a scris Clotilde, pe Facebook.