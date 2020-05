România stă pe comori în adâncuri îngropate. Locul din țară unde zac comori inestimabile de mii de ani

Curiozitatea, spiritul de aventură, și, probabil, în primul rând dorința de a găsi obiecte noi și valoroase, potențată de descoperirile altora, îi face pe tot mai mulți români să se aventureze în căutarea de „comori“ ascunse de trecerea anilor de pe teritoriul țării noastre.

„Detectoriștii“, cum se autonumesc cei care se folosesc de instrumente de detectat metalele pentru a-și forma hărți pentru locurile în care să sape, au format un adevărat curent în România. Motivați de diverse speranțe, între care cea a îmbogățirii spectaculoase sau cea a căpătării faimei pentru găsirea unui artefact foarte vechi și cu o valoare culturală mare, aceștia străbat zeci de kilometri de spații pustii, pe câmpuri, păduri și terenuri agricole, cu bețele lor metalice în spinare (detectoarele), așteptând cu răbdare ca izbitura metalică a cazmalei să anunțe lovirea unui nou „tezaur“.

Între pasionații din România pentru această îndeletnicire se află aproape 200 de persoane din Bihor, unde s-a găsit, în anul 2018, un sit cu 379 de monede romane. Unul dintre cei doi descoperitori este Florin Avram, de profesie criminalist la Poliția Aleșd.

„Am văzut videouri în care mai multe persoane mergeau să caute prin păduri sau la marginea satului. Mi-a plăcut ideea și am vrut să încerc și eu, așa că am început să mă documentez. (…) Până acum am mers pe instinct, alegeam locuri mai strategice. Acum îmi aleg locurile și cu ajutorul site-ului mapire.eu, unde se găsesc hărți din 1700“, a povestit el.