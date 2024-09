România se mândrește cu elevii ei de excepție! O tânără de 15 ani a câștigat locul 2 la Olimpiada Internațională de Limba Engleză

La începutul lunii iulie, ziarul nostru a publicat un interviu cu Maria Avram, singura elevă de clasa a VIII-a din județul Vâlcea care a obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională din 2024.

Pe lângă notele maxime obținute la cele două probe scrise ale examenului de Evaluare Națională (Limba Română și Matematică), Maria, elevă la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea, este pasionată și de alte discipline școlare. În special, are o pasiune pentru Limba Engleză, disciplină la care a câștigat primul loc la nivel național în primăvara anului 2024. Ca rezultat, s-a

„Am fost mereu atrasă de limbile străine, în special de engleză, pasiune care mi-a fost încurajată încă din copilărie de către mama mea. Sunt extrem de fericită că am reușit să ajung la această performanță și consider că, datorită englezei, am avut ocazia să cunosc oameni deosebiți și să am parte de experiențe inedite. Sunt nerăbdătoare să particip la Olimpiada Internațională de la Constanța, în cadrul căreia sper să-mi creez amintiri de neuitat”, spunea Maria, pentru gazetavalceanu.ro