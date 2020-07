România, la fel ca Germania. Decizia de ultim moment în Poliție

Marcel Vela, ministrul de Interne, a spus de multe ori că vrea să facă o rebranduire a poliției pentru ca aceasta să nu mai fie confundată cu Poliția Locală. Schimbarea ari fi început deja, întrucît noile mașini ale Poliției Române au putut fi observate pe litoral. Acum, poliția Română ar putea foarte bine confundată cu poliția germană, cel puțin după grafica imprimată pe autoturismele de poliție.

România este la fel ca Germania. Decizie de ultim moment în Poliția Română

”Vreau rebranduirea Poliţiei Naţionale, care acum se numeşte Poliţia Română. Doresc s-o numim Poliţie Naţională, pentru a nu mai intra, pe acelaşi palier, în competiţie sau conflict cu Poliţia Locală. Tot respectul faţă de Poliţia Locală, am fost primar 12 ani, am construit poliţie locală în sensul că i-am găsit gardieni publici, după aceea Poliţie Comunitară şi Poliţie Locală – băieţi destoinici. Cred că trebuie să clarificăm o delimitare clară între Poliţia Locală şi Poliţia Română, s-o numim Poliţie Naţională. Asta ţine de rebranduire”, declara Marcel Vela, în toamna lui 2019.

Controale intensificate pe litoral

Pe de altă parte, ministrul Afacerilor Interne a anunțat la început de iulie că a detașat polițiști din țară, pentru a exercita un control masiv pe litoral.

„Am detaşat poliţişti din ţară, care vor fi prezenţi în staţiuni, le vor explica oamenilor că nu e bine să încalce regulile de protecţie sanitară, agenţilor economici, operatorilor economici care organizează plaje, terase, că este păcat să stricăm ceea ce am construit, am muncit cu toţii, timp de patru, cinci luni. (…) Vor fi controlate mai multe unităţi, şi de mai multe ori, veţi vedea că (…) operatorii economici care încalcă regulile vor avea autorizaţia de funcţionare suspendată.

Operatorii economici, controlați de mai multe autorități ale statului

Controale nu se vor face doar cu poliţiştii sau cu jandarmii, pentru că sunt adeptul comunicării, convingerii, nu a unor măsuri coercitive care pot fi amânate, plătită amenda peste 15 zile, discutată, amânată şi omul să funcţioneze în continuare, sunt adeptul unor controale mixte, unor echipaje mixte cu reprezentanţi de la alte instituţii care au atribuţii în zona sanitară, în zona comercială, şi protecţia alimentară, astfel încât să se poată lua decizii care au un impact mai mare asupra operatorului care încalcă regulile, aceea de a suspenda autorizaţia de funcţionare”, a declarat ministrul Afacerilor Interne.