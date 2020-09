România bifează un nou record negativ în Europa! Dovada clară că suntem rupți de sărăcie

Din cauza sărăciei, România este pe penultimul loc la consumul acestui aliment în Europa. Cu toate că suntem mari amatori, unii dintre români nu își permit să consume zilnic acest aliment.

Dovada clară a sărăciei din România. Un nou record negativ în Europa

Potrivit Institutului de Statistică, 16% dintre familiile de la noi susțin că, destul de rar își permit să mănânce carne sau pește. Împreună cu vecinii bulgari suntem plasați spre coada clasamentului european. Faţă de alți cetățeni europeni, noi consumăm cu câteva zeci de kilograme mai puțin.

Cu câteva luni în urmă, românii se uitau la calitatea și consistența cărnii, însă acum se uită primul rând la preț, acesta devenind acum definitoriu.

Datorită sărăciei, unii dintre români nu reușesc să mănânce atât de multă carne pe cât și-ar dori

Potrivit unui studiu al Institutului de Statistică privind condițiile de viață, 16% dintre români au spus că nu-și permit să aibă pe masă cel puțin un fel de mâncare cu carne sau peşte o dată la două zile. Fapt care plasează România pe penultimul loc în Uniunea Europeană, după Bulgăria. Media europeană este de 7%.

Ciprioții, irlandezii și danezii stau cel mai bine. Pentru aceștia, asigurarea cărnii sau a peștelui nu este o problemă, potrivit stirileprotv.ro.

Acest studiu mai arată că românii care au peste 75 de ani par să fie cei cu cele mai mari probleme. 30% dintre aceștia spun că banii le ajung pentru o mâncare care să conțină carne o dată la două zile. În privința întregii populații de toate vârstele, Oltenii și Moldovenii sunt cei mai vitregiți. Spre deosebire de alți europeni, cetățenii români mănâncă mai puțină carne din cauza situației financiare, însă și pentru că unii cred că nu e sănătos.

Câtă carne consumă în medie, în fiecare lună un român

Conform statisticii oficiale, un român consuma în medie 77 de kilograme de carne pe an, adică 6 kilograme și jumătate pe lună. Față de anul 2013, asta înseamnă cu 20 de kilograme de carne mai mult. Însă, dacă vorbim de pește, avansul în timp e foarte lent: abia am ajuns la 7 kilograme pe an.

Românii mănâncă mult mai puțină carne fată de cetățenii din alte state din Uniunea Europeană. De exemplu, în Danemarca consumul mediu de carne anual ajunge la 110 kilograme, iar în Portugalia, se menține la peste 100 kg de carne. În Franţa, media consumului de carne anual se apropie de 90 de kilograme.