Românca superbă care a participat la nunta prințesei norvegiene Martha Louise cu șamanul Durek Verrett. Primele imagini de la petrecere

Pe 31 august, prințesa norvegiană Martha Louise și șamanul Durek Verrett au spus „da” într-o ceremonie fastuoasă organizată într-un hotel din Geiranger, un sat pitoresc situat pe coasta de vest a Norvegiei, renumit pentru frumusețea sa naturală și pentru fiordurile spectaculoase.

La evenimentul regal a participat și românca Alina Pușcău, fotomodelul internațional stabilit în America, care a impresionat prin prezența ei elegantă și ținutele deosebite alese pentru cele patru zile de festivități.

Prințesa Martha Louise a sosit la nuntă îmbrăcată într-o rochie albă tradițională, purtând o diademă cu o însemnătate specială, primită de la bunicul său, regele Olav, la vârsta de 18 ani. Mirele, șamanul Durek Verrett, a purtat un costum negru, accesorizat cu un brâu aurit. Evenimentul a fost marcat de fast și tradiție, iar presa norvegiană a surprins momente importante din această zi specială.

Alina Pușcău a fost unul dintre invitații speciali ai evenimentului și a schimbat mai multe ținute elegante pe parcursul festivităților. Pentru una dintre recepții, fotomodelul a ales o rochie de lungime medie, decorată cu motive tradiționale românești, aducând un omagiu țării sale de origine. Ulterior, a îmbrăcat ținute glamouroase și rochii strălucitoare, care i-au pus în valoare silueta.

Pe rețelele de socializare, Alina a împărtășit cu fanii săi o imagine în care apare într-o rochie neagră, decoltată, declarându-se recunoscătoare pentru această experiență unică:

Alina Pușcău, în vârstă de 42 de ani, este stabilită în America de mulți ani, unde a reușit să își construiască o carieră de succes în modelling și actorie. Fotomodelul a devenit cetățean american în 2021, dar începuturile carierei sale au fost marcate de momente dificile. La doar 16 ani, Alina a câștigat competiția Elite Model Look, plecând definitiv din România pentru a lucra la Paris.

„Am plecat din țară la 16 ani, după ce am câștigat Elite Model Look. În Paris, la doar 14 ani, a fost greu la început, pentru că nu vorbeam limba franceză și eram departe de familie. Însă m-am acomodat rapid și am făcut prieteni. Tot ce am trăit a fost o provocare, dar am învățat din fiecare experiență și am continuat să mă dezvolt”, a povestit Alina într-un interviu pentru revista VIVA!.