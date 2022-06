Roman Abramovich, sancționat de guvernul SUA. Cât valorează avioanele pe care americanii vor să le sechestreze

Roman Abramovich, sancționat de guvernul SUA. Miliardarul rus este supus sancțiunilor economice din 10 martie, de către autoritățile din Marea Britanie și țările UE. Suspectat de relații apropiate cu președintele rus, Vladimir Putin, oligarhul a fost nevoit să se despartă și de clubul Chelsea, pe care-l patrona din 2003. Acum, Roman Abramovich a intrat și în vizorul oficialilor americani care vor să pună sechestru pe cele două avioane private ale magnatului.

Roman Abramovich, sancționat de guvernul SUA. Miliardarul rus plătește pentru relația apropiată pe care o are cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. El a ajuns la capătul unei „domnii” de 19 ani la gruparea londoneză, Chelsea. Supus sancțiunilor de către guvernul britanic, pe fondul războiului din Ucraina, oligarhul a pus în vânzare gruparea la începutul lunii martie.

După aproape 3 luni, Abramovich a cedat proprietatea asupra lui Chelsea către consorţiul condus de americanul Todd Boehly, coproprietar al echipei de baseball Los Angeles Dodgers, pentru 4,25 miliarde de lire sterline (aproximativ 5 miliarde de euro). Grupul noilor patroni mai este compus, în afara lui Boehly, de Mark Walter, coproprietar al lui Dodgers, din miliardarul elveţian Hansjoerg Wyss şi din societatea americană de investiţii Clearlake Capital.

Roman Abramovich și-a luat „adio” de la fanii lui Chelsea, formația pe care a cumpărat-o în 2003, pentru 168 de milioane de euro

„Au trecut aproape 3 luni de când am anunțat că intenționez să-mi cedez acțiunile pe care le am la Chelsea. În tot acest timp, echipa de aici muncit din greu pentru a găsit cel mai potrivit om pentru a prelua frâiele clubului și să-l ducă mai departe către succes.

Patronatul clubului vine cu o mare responsabilitate. De când am sosit la Chelsea, acum aproape 20 de ani, am fost martor la ceea ce s-a obținut aici. Obiectivul meu a fost să mă asigur că următorul proprietar are mentalitatea potrivită și înțelege aspectele cheie ale funcționării clubului, cum ar fi munca de la Academie și de la Fundația Chelsea”, se scrie în comunicatul postat pe site-ul oficial al Chelsea.