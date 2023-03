Rodica Popescu Bitănescu a ajuns piele şi os din cauza unei boli crunte. Actriţa, dezvăluiri despre momentul care i-a marcat viaţa

Traume neștiute de români. Anul 1948 a marcat viața unei legende vii a teatrului autohton. Rodica Popescu Bitănescu a ajuns piele şi os din cauza unei boli crunte. Dezvăluirea a fost făcută chiar de către actrița de teatru și film, într-o intervenție recentă pentru presa românească: „Am ajuns dintr-o musculoasă un bețișor”.

Rodica Popescu Bitănescu (84 ani) este una dintre cele mai îndrăgite actrițe de teatru și film din țara noastră. Face parte din „Generația de Aur”, care a reușit să aducă multă bucurie în sufletele românilor. În ciuda popularității sale, puțini cunosc traumele prin care a trecut artista.

În cea mai recentă intervenție pentru presa românească, Rodica Popescu Bitănescu a vorbit despre perioada ocupației sovietice, când familiei sale i-a fost confiscată toată averea. Tatăl său a fost închis politic, iar ea și restul membrilor familiei au ajuns să locuiască într-un subsol.

Spațiul în care trăiau era plin de mucegai, fiindcă era închis și nu putea fi aerisit. A urmat apoi perioada gripei asiatice, 1957 – 1958. Din păcate, boala nu a cruțat-o pe artista de renume. Rodica Popescu Bitănescu și-a deschis suflletul și a povestit cum a reușit să facă față dramelor de la vremea respectivă.

A ajuns piele și os, după cum chiar ea a mărturisit, din cauza bolii cu care s-a confruntat. Condiția sa de sănătate precară a fost afectată și de foametea din acea perioadă, pierzând foarte multe kilograme. Actrița a dezvăluit că și-a dorit să fie „grăsuță”, fiind victimă colaterală a evenimentelor din perioada ocupației sovietice.

„Imaginați-vă, să ai o casă cu strictul necesar şi deodată, în 11 iunie 1948, ți se ia tot. Mama a luat cu mine câinele care se numea Tâc-Tâc, că dădea din coadă. Imaginați-vă ce au simțit părinţii mei. Tata a ieșit din pușcărie la 50 de ani cu frică. Era perioada gripei asiatice, pe care am făcut-o eu, acasă la mine.

Dintre toţi studenţii din cartierul ăla, doar pe mine m-a găsit. Stăteam într-un cartier boieresc, într-un subsol cu igrasie şi fără aer, cu ferestre la pământ. În acea perioadă, am avut această boală, care s-a manifestat cu hemoragie pe nas. (…)

Și aşa am ținut-o până am ajuns dintr-o musculoasă un bețișor, piele şi os, fără mușchi, fără nimic. Sunt complexată şi acum. Mi-am dorit să fiu grăsuță şi să mănânc mult, că foamea m-a înnebunit. Noi am fost victime colaterale”, a declarat Rodica Popescu Bitănescu, într-o intervenție televizată la Antena 3.