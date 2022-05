Kate Middleton i-a cucerit pe toți cei prezenți la premiera filmului Top Gun: Maverick de la Londra. Prezentă alături de soțul ei, Prințul William, la maiestuosul eveniment, ducesa l-a impresionat pe actorul Tom Cruise cu frumusețea sa și rochia splendidă care i-a pus în valoare silueta de clepsidră. Ce ținută a purtat soția ducelui de Cambridge.

Kate Middleton l-a impresionat pe Tom Cruise la premiera celui mai nou film Top Gun

Kate Middleton este, fără îndoială, una dintre cele mai distinse, stilate și apreciate femei din lume. Soția Prințului William este renumită pentru stilul său discret și elegant, modestie, blândețe și frumusețe, fiind un adevărat exemplu pentru femeile din toate colțurile lumii.

Recent, ducesa de Cambridge a fost vedeta serii la premiera filmului Top Gun: Maverick de la Londra, atunci când și-a făcut apariția purtând o rochie neagră superbă și feminină, cu umeri goi, semnată de Roland Mouret, potrivit OK! Magazine.

Kate Middleton a fost complimentată și de actorul Tom Cruise, celebrul protagonist al filmului „Top Gun: Maverick”, cea mai recentă peliculă din seria cu același nume care l-a făcut celebru în 1986.

Ținuta distinsă purtată de Kate Middleton a fost accesorizată cu mult bun gust, printr-o pereche de cercei cu diamante în formă de stea și o poșetă plic semnată de designerul Alexander McQueen.

Prințul William a arătat și el impecabil, într-un costum de culoare închisă, sacou de catifea, pantaloni de smoking și pantofi de catifea brodați cu avioane în miniatură, ca un omagiu adus francizei Top Gun.

Secretul siluetei impecabile a lui Kate Middleton

Kate Middleton are o siluetă de invidiat, iar la cei 40 de ani împliniți în luna ianuarie a acestui an, ducesa de Cambridge are trupul unei adolescente și chipul unei zeițe.

Desigur, soția Prințului William are mare grijă de silueta sa și de felul în care arată, fiind perfect conștientă de îndatoririle sale ca membru activ al coroanei britanice.

Din acest considerent, Kate Middleton ține o anumită dietă care o ajută să se mențină la greutatea ideală. De asemenea, ducesa face sport și își onorează orele de odihnă.

Potrivit jurnaliștilor britanici, ducesa ar ține dieta Dukan, un program alimentar ce presupune excluderea aproape completă a carbohidraților în favoarea proteinelor slabe, a legumelor și grăsimilor sau uleiurilor sănătoase.

De asemenea, atunci când are poftă ceva dulce, Kate Middleton consumă fructe de pădure, fulgi de ovăz sau lapte de migdale.

Sursă Foto: Profimedia