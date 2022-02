Robert Niță își dorește să se întoarcă la Survivor. Faimosul regretă faptul că a părăsit competiția: „Suferința există” EXCLUSIV

Robert Niță își dorea să petreacă mai mult timp în Republica Dominicană, însă acesta a întâmpinat câteva probleme medicale. El recunoaște că s-ar întoarce la Survivor România 2022 dacă ar avea garanția că ar putea să ducă provocarea la capăt din punct de vedere sportiv.

Ce spune Robert Niță despre provocările de la Survivor România

Robert Niță își dorește ca un Faimos să câștige competiția, ținând cont că încă se gândește la echipa din care a făcut parte. Fostul concurent a oferit un interviu, în exclusivitate pentru playtech.ro, unde a vorbit despre cea mai mare provocare din viața sa.

Ai suferit enorm pentru că a trebuit să părăsești competiția. Te-ai întoarce la Survivor?

Robert Niță: Suferința există, încă nu s-a cicatrizat rana părăsirii competiției. Dar da, m-aș întoarce și ieri, din punct de vedere sportiv, și dacă aș avea garanția că pot să duc sănătos până la capăt toată competiția.

Ce așteptări ai avut atunci când ai plecat în Republica Dominicană?

Robert Niță: Am avut așteptări foarte mari, am avut obiective intermediare, care mă duceau ușor, ușor spre obiectivul final. Nu am plecat cu gândul de a câștiga, pentru nu a pune o presiune suplimentară pe mine, dar așteptările au fost foarte, foarte mari.

Cum te-a ajutat Survivor? Crezi că ai câștigat mai mulți fani?

Robert Niță: Nu știu dacă m-a ajutat sau nu Survivor, nu știu nici dacă am câștigat mai mulți fani sau nu am câștigat… totuși, cred că da, pentru că Survivor este cel mai urmărit reality show din lume și cred că am mai câștigat fani, pentru că, din punctul meu de vedere, am ieșit cu capul sus și demn din competiție. Dar nu m-am gândit niciun moment la lucrul acesta, m-am gândit doar să particip și să ajung cât mai departe.

Care crezi că sunt problemele din echipa Faimoșilor?

Robert Niță: Probleme sunt în echipa Faimoșilor și asta o știți și dumneavoastră, pentru că ați văzut la televizor. Cred că problema a fost, este și va fi faptul că anumite persoane de acolo au intrat de la bun început cu o strategie și cu niște gânduri, niște planuri gata făcute.

Cine crezi că o să câștige?

Robert Niță: Sper să câștige un Faimos, că să spun și eu la un moment dat că am făcut parte din echipa a cărui reprezentant a câștigat competiția, dar va fi destul de greu.

Cine este cel mai de „temut” Războinic?

Robert Niță: Nu știu dacă este cel mai de „temut” Războinic, dar eu, cel mai pregătit, cel mai concentrat, un adversar bun, foarte bun, l-am văzut pe Ionuț.

Cu ce colegi o să vorbești în continuare, după ce se întorc din Republica Dominicană?

Robert Niță: Cu mulți dintre colegii mei o să vorbesc în momentul când se vor întoarce și chiar sunt bucuros, sunt mândru că am cunoscut acolo niște oameni cu care voi rămâne prieten pe viață.

Cu cine nu ți-a făcut plăcere să lucrezi din echipa Faimoșilor?

Robert Niță: Am fost nevoit să lucrez cu toți sau să colaborăm, din punctul meu de vedere, pentru că eu sunt un om de echipă. Și ați văzut și la consiliul de nominalizare, și la eliminare, și la testimoniale, i-am rugat pe toți telespectatorii să îi voteze pe ceilalți nominalizați pentru a rămâne în concurs, pentru că eu eram accidentat și știam că nu mă voi recupera în timp util și nu voi putea să ajut cu nimic echipa. Evident, sunt și persoane alături de care nu mi-a făcut neapărat plăcere să fiu aproape, dar cu siguranța viața ne va purta pe drumuri diferite.

Ți-a fost greu să te descurci în Republica Dominicană? De ce ți-a fost dor?

Robert Niță: A fost greu, pentru că nu ai aproape nimic și te trezești pe o insulă pustie, în junglă, doar pe jos, nu ai nici minimul de igienă, nu ai mâncare… nu ai mai nimic. Ai într-un sac câteva haine și atât… și dreptul să participi. Da, din punctul acesta de vedere a fost foarte, foarte greu.

Mi-a fost dor, în primul rând, de lucrurile fără de care credeam, înainte să intru acolo, că este foarte greu să trăiești. Și mi-am dat seama că nu este așa și am așteptat să ies de acolo ca să mănânc o farfurie caldă de mâncare, indiferent care ar fi aceea.

Cam acestea au fost gândurile mele referitoare la Survivor. Da, a fost cea mai tare și intensă experiență din viața mea, și regret că a venit această accidentare și nu am reușit să stau mai mult în competiție. Dacă ar fi totul ok, așa cum spuneam la început, m-aș întoarce și ieri.