Rivalele se copiază! Cum a ajuns Anda Adam să semene leit cu Bianca Drăgușanu

În urmă cu șase ani, se spunea că relația lui Victor Slav cu Anda Adam a continuat și după căsătoria cu Bianca Drăgușanu, deci cele două ar fi avut de împărțit ceva. Tot de atunci, unele guri spuneau că sunt trase la indigo. Nu se știe dacă la mijloc sunt trendurile vremurilor sau gusturile similare ale divelor, dar și azi aduc una cu celaltă.

„Dacă îi place cum arăt…Da, am fost surprinsă, mai ales că am văzut-o îmbrăcată cu rochia pe care am purtat-o eu la ”Burlăcița” (show difuzat pe Antena 1). Înseamnă că avem aceleași gusturi și nu e nimic rău în asta. Mie mi se pare că e frumoasă”, spunea Bianca Drăgușanu în trecut.