Ce mașină conduce, de fapt, Anda Adam. A scos 150.000 de euro din buzunar

Anda Adam le face învidioase pe fetele din trafic. Ce mașină are cunoscuta cântăreață? Bolidul arată spectaculos, iar pentru asta solista a scos din buzunar nu mai puțin de 15.000 de euro.

Anda Adam este una dintre cele mai apreciate cântărețe de la noi, iar odată cu succesul în carieră fanii au putut vedea cum Anda a început să-și satisfacă fiecare moft. Aceasta a știut mereu ce înseamnă o viață luxoasă, pentru că provine dintr-o familie înstărită, dar după ce a început ea să-și câștige banii a simțit adevărata bucurie. Anda a primit un BMW i8 de ziua ei, iar pentru că-i plac lucrurile extravagante și care să aibă clar amprenta ei și-a tunat bolidul după bunul plac.

Blondina a ieșit mereu în evidență nu numai cu mașinile pe care le-a condus de-a lungul timpului, ci și cu stilul plin de culoare și aparte pe care susținea mai demult că l-a dezvoltat datorită mamei sale care locuiește de ani buni peste ocean. Grafica mașinii de sute de mii de euro e una impresionantă, pe capotă este desenat un măr, cu trimitere la „mărul lui Adam”, iar pe portiere sunt inscpripționate inițialele vedetei pe care aceasta le și are tatuate pe unul din degete.

„Eu am terenul de foarte mult timp și aici trebuia să fie casa mea și speram să mă mut curând. Doar că, la un moment dat, mi-am dat seama că nu este profitabil. Am zis să folosesc terenul acesta pentru a face niște case pentru vânzare și, din ce vor produce aceste construcții, pot să o fac și pe a mea. Și așa am ajuns să construiesc duplexuri la vânzare în Tunari. Eu am ținut foarte tare ca aspectul lor să fie altfel, mai futuriste, cubic. M-am implicat foarte mult în proiectare și am ținut cont de niște detalii pe care eu nu am vrut să le văd ca la alte case. (…) ”

