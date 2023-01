Ritualul pe care Corina Chiriac îl are de fiecare dată când iese din casă. Mereu procedează așa

Jurnaliștii redacției Impact – Playtech Știri au realizat un interviu emoționant cu una dintre cele mai talentate și iubite artiste ale muzicii românești. Corina Chiriac ne-a dezvăluit, în exclusivitate, care este ritualul pe care îl respectă de fiecare dată când iese din casă. Ce sfaturi a primit interpreta de la un pastor din SUA.

Corina Chiriac nu mai are nevoie de nicio prezentare. Marea doamnă a muzicii românești și-a construit o carieră fabuloasă, ce se întinde pe câteva decenii, devenind, prin muncă și dedicare, una dintre cele mai apreciate și iubite cântărețe de la noi din țară.

După fiecare succes pe care l-a obținut în viață, artista ne-a mărturisit, într-un interviu acordat în exclusivitate jurnaliștilor redacției Impact – Playtech Știri, că nu a uitat niciodată să mulțumească divinității.

De fapt, artista are un ritual special pe care îl respectă de fiecare dată când iese din casă.

Nu am nicio prejudecată cu privire la confesiunile creștine. Sunt creștini care sunt fixați pe confesiunea din care fac parte. Eu m-am ridicat deasupra și consider că oricine-l iubește pe Dumnezeu și pe binefăcătorul Hristos deja suntem în familie”, a declarat Corina Chiriac, pentru Impact.ro .

Interpreta ne-a dezvăluit și una dintre cele mai interesante experiențe pe care le-a trăit peste Ocean. Sfaturile unui pastor au impresionat-o, transfomându-le într-o adevărată lecție de viață. Se întâmpla acum aproape trei decenii.

„Când eram în America, am ascultat un pastor care a spus un lucru foarte bun, îl țin minte de 30 de ani. S-a uitat la publicul din aula respectivă.

„Dumneavoastră și cu mine ne considerăm oameni buni. Dacă unul dintre voi are nevoie și se duce la celălalt să-i ceară să-l lase în casă, crezi că acela vă va deschide ușa?”. Vă spun eu, nu, pentru că nu-l cunoaște. Dar, dacă vă împrieteniți, la nevoie, îi poți cere să te muți la el? Așa și cu bunul Dumnezeu.

I te prezinți și îi spui: „Începând de astăzi eu am nevoie de tine. O să te rog să fii alături de mine”. Eu toată viața am cerut și am întins o mână. A cere e important. Dacă nu ceri, cei din jurul tău nu vor ști că ai nevoie de ceva.

Când nu-i ceri nimic lui Dumnezeu, iar El îți dă ceva… Nu poți spune: ”Dar ce, eu te-am rugat?”. Asta ar fi o sfidare. În fiecare zi am să-i cer câte ceva. Fiecare dintre noi are zilnic felurite nevoi”, a mărturisit Corina Chiriac pentru Impact.ro.