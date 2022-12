Corina Chiriac, la un pas să rateze ”Steaua fără nume”: „Nu mai puteam vorbi deloc”. Cine i-a salvat vocea, în ultimul moment. EXCLUSIV

Marea doamnă a muzicii românești a reușit să se impună prin vocea sa unică, deși inițial și-a dorit să fie actriță și a intrat la Institutul Național de Teatru. Corina Chiriac și-a dat însă repede seama că drumul său e altul și s-a înscris la „Steaua fără nume”. Doar că, potrivit propriilor sale mărturisiri făcute exclusiv pentru Playtech Știri, artista a rămas fără voce chiar în ziua în care urma să urce pe scenă. Printr-o minune, însă, ne spune aceasta, tratamentul dat de farmacista la care a apelat a dat roade.

Corina Chiriac crede că tot ceea ce i s-a întâmplat, atât în carieră, cât și în viața personală, reprezintă o minune după mai multe întâmplări trăite, care au făcut-o să tragă această concluzie. Marea doamnă a muzicii românești ne-a povestit cum a fost la un pas să-și rateze debutul ca solistă, la un festival de anvergură, care mai apoi a propulsat-o în topul artistelor cu voce de aur:

„În primul rând, ziua de astăzi e o minune. De la debutul meu, cu o zi înainte de ”Steaua fără nume”, făcând enorm de multe vocalize și cântând neavând rutina de a face studii cu măsură, am răgușit. Și în dimineața când seara trebuia să apar la televizor, nu mai puteam vorbi absolut deloc.

Că am făcut un efort prea mare pentru cât eram de doritoare să cânt, dar nepregătită să știu că faci vocalize juma de oră, nu trei ore. Că în toate există o măsură. Eu am vrut să rup gura târgului și am cântat atât de mult că am răgușit. Și m-am dus la o farmacie, mi-a dat o doctoriță niște tablete, iar seara am reușit să cânt. Și asta mi se pare o minune.

Dacă nu aveam voce, eram răgușită, emisiunea era în direct, ar fi trebuit să aștept trei-patru luni să intru din nou în programarea tinerilor necunoscuți. Pierdeam un tren. Nici nu vreau să mă gândesc cum ar fi fost. Probabil, foarte rău. Probabil, îmi pierdeam eu curajul, interesul, ei nu mă mai chemau, nu știu…”, ne-a spus Corina Chiriac.