Rihanna, cu fața umflată și zgâriată! Ce a pățit acum cântăreața din Barbados

Rihanna și-a îngrijorat fanii după ce a fost fotografiată în Los Angeles, în mașina sa, cu fața tumefiată și zgâriată. Cântăreața avea o vânătaie sub ochiul stâng și alta pe frunte. Reprezentanții săi au anunțat într-un comunicat că artista a avut un accident cu trotineta electrică și s-a lovit la cap și la față.

Rihanna, surprinsă de fotoreporteri cu fața umflată și zgâriată

Incidentul vine după ce luna trecut Simon Cowell și-a rănit coloana în urma unui accident similar, tot cu o bicicletă electrică.

„Rihanna este bine, din fericire nu are leziuni mai mari și și-a revenit repede”, au spus cei din echipa cântăreței.

Vedeta a trecut printr-un coșmar în urmă cu mulți ani, când a fost bătută cu bestialitate de fotul iubit, cântărețul Chris Brown, în urma unui scandal conjugal.

Chris Brown a povestit în detaliu cum a bătut-o pe artistă

O întreagă planetă l-a condamnat pe Chris Brown în 2009 după ce și-a lovit iubita de atunci, Rihanna. Tocmai în 2012 a vorbit despre momentul violent, într-un clip filmat pentru documentarul său ”Chris Brown: Welcome To My Life”.

Scena a început când Chris i-ar fi povestit Rihannei despre trecutul său amoros cu o femeie care a lucrat pentru el, iar de atunci, spune solistul, între cei doi nu a mai existat încredere. La o petrecere la care el și Rihanna erau prezenți, femeia din trecut și-a făcut apariția, iar lucrurile între cei doi îndrăgostiți au escaladat violent. Au ieșit din încăpere, s-au urcat în mașină și au început disputa.