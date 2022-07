Ricky Martin ar fi avut o relație cu propriul nepot! Dezvăluiri incendiare, câți ani de închisoare riscă

Cel mai probabil, mulți oameni din toate colțurile lumii au auzit de celebrul cântăreț portorican. Se pare că artistul ar fi avut o relație cu nepotul său, așa că riscă o condamnare la 50 de ani după gratii. Cel puțin așa susține o publicație spaniolă, care comentează acuzațiile de violență în familie aduse cântărețului, în urma cărora el nu mai poate pune piciorul în Puerto Rico, primind un ordin de restricție.

Ricky Martin ar fi avut o relație cu propriul nepot

Conform publicației menționate, Ricky Martin ar fi avut o relație cu nepotul său, în vârstă de 21 de ani. Se pare că tânărul a vrut la un moment dat să pună capăt relației, iar celebrul cântăreț nu a fost de acord și ar fi devenit violent. Ei bine, pe lângă acuzațiile de violență și hărțuire, artistul poate fi inculpat și pentru incest.

După cum era de așteptat, Ricky Respinge toate acuzațiile. Cântărețul de origine portoricană este homosexual declarat, iar în prezent este căsătorit cu un artist suedez. Ricky Martin are patru copii, născuți din mame surogat, potrivit observatornews.ro.

Ce spune avocatul lui Ricky Martin

În cadrul unui comunicat, Martin Singer, avocatul lui Ricky Martin, a răspuns informațiilor potrivit cărora cântărețul ar putea risca 50 de ani de închisoare pentru acuzațiile depuse de către nepotul acestuia.

„Din păcate, persoana care a făcut această afirmație se luptă cu provocări profunde de sănătate mintală. Ricky Martin, desigur, nu a fost niciodată și nu ar fi niciodată implicat în vreun fel de relație sexuală sau romantică cu nepotul său. Ideea nu este doar neadevărată, ci este dezgustătoare. Cu toții sperăm ca acest om să primească ajutorul de care are atât de urgentă nevoie. Dar, mai ales, așteptăm cu nerăbdare ca acest caz îngrozitor să fie respins de îndată ce un judecător va putea examina faptele”, a declarat Marty Singer, potrivit celor de la People.

La începutul acestei luni, a fost depusă o plângere în temeiul Legii 54, cunoscută și sub numele de Actul de Prevenire și Intervenție a Abuzului Domestic, conform Georgetown Journal of Gender and the Law, dar din cauza naturii legii autoritățile nu au dezvăluit numele petiționarului. În schimb, Ricky Martin a negat aceste acuzații, conform sursei citate.

Cu toate acestea, la începutul acestei săptămâni, presa spaniolă a raportat că Eric Martin, fratele celebrului cântăreț portorican, a dezvăluit că petiționarul este nepotul lui Ricky.