Richard Gere va fi din nou tată, la 70 de ani. Soția care a născut acum câteva luni, din nou gravidă. Câți ani are

Richard Gere este dovada vie că vârsta nu te poate opri. Cunoscutul actor va devenit din nou tată, la vârsta de 70 de ani. Soția sa este însărcinată cu al doilea copil al cuplului, la doar 9 luni de când a născut un băiețel.

Richard Gere, tată la 70 de ani

Bucurie imensă în familia lui Gere! Acesta va deveni încă o dată tată. Alejandra Silvia îl va pune din nou în rolul de părinte. Marea iubire a artistului are 36 de ani și va deveni mămică la doar 9 luni de la nașterea unui băiețel. Richard și Alejandra s-au cunoscut în Italia, în anul 2014, iar patru ani mai târziu au decis să-și unească destinele. În luna februarie a lui 2019 au deveni părinți, iar acum Alejandra a anunțat că este din nou însărcinată, în trei luni chiar. În acest context, Gere va deveni tată în primăvara anului viitor.

Pentru ambii, micuțul care este pe drum va fi al treilea copil. Silvia mai are un fiu, Albert, în vârstă de 7 ani, din mariajul eșuat cu magnatul Govind Friedland. Actorul are și el un fiu pe nume Homer James Jigme, în vârstă de 20 de ani, din căsătoria cu actrița Carey Lowell.

