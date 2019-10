Angelina Jolie, venituri fabuloase, dar departe de top 10 de la Hollywood. Câți bani câștigă fosta soție a lui Brad Pitt

Angelina Jolie a ajuns de la copilul rebel al Hollywood-ului la cea mai cunoscută actriță din lume, așa că veniturile ei sunt fabuloase. Cu toate acestea, nu o poziționează în top 10 cei mai bine plătiți actori din lume. Câți bani câștigă fosta soție a lui Brad Pitt?

Angelina Jolie are venituri fabuloase, dar sunt departe de a o poziționa în top 10 de la Hollywood

Angelina Jolie (44 de ani) s-a remarcat nu doar prin peliculele în care a jucat, ci și prin viața tumultoasă demnă de o vedetă. De la sărutul cu propiul frate, la scandalul care a dus la relația cu Brad Pitt, adopțiile mai multor copii, intervențiile chirurgicale preventive și divorțul de celebrul soț, Jolie rămâne cunoscută pentru experiențele sale de viață. Ele, cumulate cu celebritatea sa, îi aduc venituri fabuloase.

Reprezentanții revistei Forbes, citați de BBC, au anunțat că primul loc în topul celor mai bine plătiți actori din lume nu este ocupat de Jolie, după cum ne-am fi gândit toți, ci de Scarlett Johanson. Pe locul al doilea se află Sofia Vergara, protagonista serialului ”Modern Family”, cu venituri de 44,1 milioane de dolari. Așadar, ea și Scarlett sunt singurele două femei care s-au clasat între primele 10 poziții ale topului general.

Câți bani câștigă fosta soție a lui Brad Pitt?

Cât despre Jolie, nici ea nu o duce rău, doar că nu și-a făcut loc în clasament. De altfel, a fost la un pas, căci trebuie să ne amintim că, în top 10 pe 2019, ea ocupa locul doi pentru performanțele sale, depâșind pragul de 20 de milioane de dolari. În 2018, actrița a obținut venituri de 28 de milioane de dolari. În această perioadă, Jolie joacă și produce două lungmetraje așteptate cu interes de oameni: “Maleficent: Mistress of Evil” şi “The One and Only Ivan”.