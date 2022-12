Rică Răducanu, amintire savuroasă cu legendarul Pele. „A venit la hotel să bem o bere”. De ce „l-a lăsat” să-i dea gol la Mondialul din Mexic

Rică Răducanu este sportivul din România care l-a cunoscut cel mai bine pe Pele. S-au înfruntat pe teren de două ori, iar după meciul din Brazilia, starul „cariocas” l-a căutat la hotel și au băut împreună o bere. Atunci i-a pus numele de „Ricardo”.

Rică Răducanu are 61 de meciuri la echipa națională și l-a întâlnit de două ori pe Pele. Primul partidă a fost un amical, desfășurat în Brazilia, la Rio de Janeiro. După întâlnire, fostul portar al „tricolorilor” s-a trezit cu starul sud-american la hotel. Avea chef să bea o bere. Atunci i-a pus porecla Ricardo.

„Când l-am cunoscut eu, am băut o bere acolo la Rio, nici nu ziceai că e Pele. Îți dădeai seama că avea oameni după el. Toată lumea îl știa. Cred că de aceea a venit să mă cunoască, că el a venit. Că era cu glumele, ca mine. A venit la hotel, m-am trezit cu poliția la Rio. A venit cineva și mi-a spus că vrea Pele să mă cunoască. Nu-mi venea să cred.

Am stat la o cerveza (n.r. – o bere). Aia are doi litri, e mare. Ce poți să vorbești. Mi-a spus să rămân acolo, că-s de-al lor. Am zis că plec eu în România, dar era departe, la capătul lumii. Eu sunt original de aici. Puteam să rămân să joc”, a spus Rică Răducanu, pentru Antena Sport.