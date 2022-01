Ziua de astăzi aduce noi trageri loto pentru jucătorii Loteriei Române. Începând cu ora 18:30, cei care au jucat bilete la toate jocurile vor putea câștiga premii substanțiale astăzi. La tragerile speciale din 31 decembrie, Loteria Română a anunțat un total de 76.218 câștiguri în valoare de peste 6,9 milioane lei.

Numerele câștigătoare la tragerile Loto 6/49 și Joker din 6 ianuarie 2022

La Tragerile Speciale Loto de Revelion s-au acordat 76.218 câștiguri în valoare totală de peste 6,9 milioane lei, anunță Loteria Română. Rămâne să vedem dacă la tragerile de astăzi vor fi câștigători sau nu.

Loto 5/40 și Super Noroc

La tragerea Loto 5/40 din data de 31 decembrie 2021 s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 51.674,40 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Suceava. Iar la tragerea suplimentară s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 1.530.632,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Cervenia, judetul Teleorman.

La tragerea Noroc din data de 31 decembrie 2021 s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 242.433,54 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Câmpulung Muscel. De asemenea, la categoria a III-a a jocului Noroc au fost câştigate 2 premii în valoare de 66.775,68 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenţii din Prundul Bârgăului, jud. Bistriţa Năsăud şi Bucureşti, Sector 4.

Report la Joker

La Joker, la categoria I s-a înregistrat un report de peste 6,38 milioane de euro. În cadrul emisiunii Românii au noroc, de pe România TV, vor avea loc tragerile Loto speciale ale finalului de an, care vor fi difuzate începând cu ora 17:30.

Astăzi, joi, 6 ianuarie 2022, vor avea loc noi trageri:

Loto 6/49 –

Noroc –

Joker –

Noroc Plus –

Loto 5/40 –

Super Noroc –

Report la Loto 6/49

La 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 778.000 de euro.

Report la Noroc

La Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de aproximativ 589.000 de euro.

Report la Joker

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 6,44 milioane de euro, la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 29.100 de euro, iar la categoria a III-a este in joc un report in valoare de peste 46.700 de euro.

Report la Noroc Plus

La Noroc Plus, la categoria I, reportul este în valoare de peste 51.600 de euro.

Report la 5/40

La 5/40, au fost pe 31 decembrie câștiguri în valoare de 1.633.981,00 de lei.

Report la Super Noroc

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de aproximativ 20.100 de euro.