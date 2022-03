Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc 31 martie 2022. Numerele norocoase extrase joi

Loteria Română a anunțat că premiul de categoria I la Loto 6 din 49, în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, a fost câștigat la extragerea de duminică, 27 martie 2022, cu un bilet jucat la o agenție din Sectorul 4 București. Norocosul care a câștigat premiul de 14.823.497,68 lei a investit doar 8,50 de lei. Acesta a optat pentru un bilet cu o variantă simplă la Loto 6/49 și o variantă la Noroc. Loteria Română a mai precizat că biletul câștigător a fost jucat la agenția 74-097 din Sectorul 4, București. Astăzi, începând cu ora 18:15, va avea loc o nou extragere, iar cei care au cumpărat bilete vor avea parte de noi câștiguri substanțiale.

Numerele câștigătoare la tragerile Loto 6/49 și Joker de joi 31 martie 2022

Astăzi vor avea loc noi trageri 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.

La tragerile de duminică, 27 martie, Loteria Română a acordat, la tragerea Loto 6/49 s-a înregistrat un câştig de categoria a II-a în valoare de 122.908,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Iaşi.

La tragerea Noroc de duminică, 27 martie, s-a înregistrat un câştig de categoria a II-a în valoare de 478.614,78 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Satu Mare.

Joker și Noroc Plus

La Joker, duminică, 27 martie, valoarea totală a fondurilor de câștigurilor a fost de 2.218.019,22.

La Noroc Plus, valoarea totală de fonduri de câștiguri de 457.089,08 lei.

Loto 5/40 și Super Noroc

La tragerea 5/40 de duminică, 27 martie, s-au înregistrat fonduri de câștiguri în valoare de 248.528,40 lei.

La tragerea Super Noroc de duminică, 27 martie, fondul toal de câștiguri a fost în valoare de 58.505,29 de lei.

Fondul de câștiguri la 6/49

La Loto 6/49, valoarea totală a fondurilor de câștigurilor a fost de 15.667.411,28. Pentru astăzi, 31 martie, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 500.000 de lei.

În cadrul emisiunii Românii au noroc, de pe România TV, vor avea loc trageri Loto. Vor fi difuzate începând cu ora 18:15. Astăzi, joi, 17 martie 2022, vor avea loc noi trageri:

Loto 6/49 –

– Noroc –

– Joker –

– Noroc Plus –

– Loto 5/40 –

– Super Noroc –

Report la Loto 6/49

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 14,37 milioane lei (peste 2,9 milioane de euro)

Report la Noroc

La Noroc este în joc un report un report cumulat in valoare de aproape 3,79 milioane lei (peste 765.000 de euro).

Report la Joker

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,53 milioane lei (peste 310.000 de euro).

La categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 386.000 de lei (aproximativ 79.000 de euro).

La categoria a III-a se inregistreaza un report in valoare de peste 43.100 de lei.

Report la Noroc Plus

La Noroc Plus se înregistrează la categoria I este in joc un report in valoare de aproximativ 391.000 de lei (aproximativ 79.000 de euro).

Report la 5/40

La Loto 5/40 s-a inregistrat la categoria I reportul este in valoare de aproximativ 161.200 de lei (peste 32.500 de euro).

Report Super Noroc

La Super Noroc este în joc la categoria I este un eportul este in valoare de aproximativ 46.400 de lei.