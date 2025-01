Rezultate Loto 19 ianuarie 2025: Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Joker și Noroc

Rezultate Loto 19 ianuarie 2025! Loteria Română organizează duminică 19 ianuarie 2025 noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele etrageri a acordat peste 23.900 de câştiguri în valoare totală de peste 1,4 milioane de lei.

Rezultate Loto 19 ianuarie 2025

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 9,44 milioane de lei (peste 1,89 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 12,31 milioane de lei (peste 2,47 milioane de euro).

Report și la Joker

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,86 milioane de lei (peste 1,78 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 1,07 milioane lei (peste 216.800 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 51.100 de lei. Rezultatele Loto 19 ianuarie 2025 vor fi afișate in timp real!

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 258.600 de lei (peste 51.900 de euro), La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 28.500 de lei, precizează Loteria Română.

Când a fost acordat ultimul mare premiu la Loto 6 din 49

Ultimul mare premiu la Loto 6 din 49 a fost câștigat la tragerea Loto din 14 noiembrie 2024, când un român a nimerit toate numerele câștigătoare și s-a îmbogățit cu nu mai puțin de 47,7 milioane de lei, adică peste 9,58 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Galați și a fost completat în fiecare dintre cele trei zone cu câte 10 numere, în total 630 de variante și o variantă la Noroc, prețul biletului fiind de 4.400 de lei.