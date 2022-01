Revolta pescarilor din Deltă. Cantitățile de pește capturate scad de la an la an din cauza colmatării lacurilor și canalelor

Cantitățile de pește prinse de pescari scad de la an la an, una dintre cauze fiind colmatarea canalelor și lacurilor. Administrația Deltei spune că are de gând să extindă populările cu șalău în mai multe zone ale rezervației și în complexul Razim-Sinoe. Potrivit președintelui asociației Golovița, anul trecut pescarii au prins doar jumătate din capturile din anii trecuți.

Capturile pescarilor, în scădere

În anul 2019 și 2020, 45 de pescari au reușit să prindă undeva la 200 de tone de pește. Anul trecut, 60 de pescari au capturat doar 100 de tone, adică undeva la 1.500 de kilograme per pescar, a mai precizat Cătălin Balaban, președintele asociației Golovița. A mai adăugat faptul că primele capturi ale anului au fost înregistrate de pescarii din asociația la Marea Neagră.

Pescarii își aduc aminte câți de mulți pești erau în trecut și ce capturi făceau aproape în fiecare zi. Din păcate, acum canalele s-au colmatat, iar peștele nu are pe unde să intre la iernat. Erau atât de mulți pești încât călcai pe ei atunci când intrai în apă, spune un pescar.

„Pe la 5-6 ani, taică-meu mă ducea pe canalele din Jurilovca unde erau amenajările piscicole. Mergeam acolo şi prindeam peşte cu mâna. Dacă intrai în apă, călcai pe el. După ce au îndiguit, mergeam pe canale şi era peşte în prostie. Iarna, mergeam la copcă. Dar nu prea te lăsau, că peştele intra la iernat şi era păzit cu străşnicie de inspectorii piscicoli. Nu aveai voie să dai cu un cârlig, că se aduna peşte mult, crap, în general.”, a afirmat Valeri Zuda, în vârstă de 57 de ani, pescar comercial din Jurilovca.

Situația este similară în mai multe zone

Dan Verbina, președintele Federației Organizațiilor Producătorilor de Pește din Delta Dunării, spune că situația este similară și în Delta Dunării, acolo unde lipsa intervenției autorităților a contribuit la diminuarea resursei piscicole. Lucrările de decolmatare care s-au făcut în urmă cu zece ani sunt repetate prin noile proiecte ale autorităților, lucru care l-a nemulțumit.

De asemenea, Atena Groza, guvernatoarea Rezervației Biosferei Delta Dunării, a precizat că proiectele de adâncire a canalelor din Deltă, care urmează să fie executate sau care se execută în prezent, au aceleași soluții tehnice ca cele anterioare.

„Aceasta a fost soluţia din studiul de fezabilitate. Odată cu proiectele care vor începe pe PNRR, avem în calcul să facem studiul hidrodinamicii şi este clar că nu în modul acesta vor continua lucrările de decolmatare în Deltă în următorii ani. Deocamdată, acestea sunt proiectele în derulare şi vor fi implementate aşa cum au fost făcute”, a afirmat guvernatoarea Atena Groza.

În ceea ce privește popularea cu șalău a complexului Razim Sinoe, Atena Groza a precizat că acțiunile de populare derulate în ultimii ani vor continua și anul acesta.