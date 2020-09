Revenire spectaculoasă pentru Tempestini la trei săptămâni după accidentul teribil de la Iași. Poate deveni campion în weekend

Campionul național en-titre și liderul la zi al Campionatului Național de Raliuri Betano, Simone Tempestini, se întoarce în competiții. La nici trei săptămâni de la cursa de la Iași, acolo unde a fost implicat într-un accident în urma căruia mașina sa de concurs a fost distrusă complet.

Simone Tempestini și-ar putea adjudeca titlul național cu numărul cinci al carierei, la numai 25 de ani

Simone va fi la startul Raliului Transilvaniei, competiția sa de casă, organizată de Napoca Rally Academy la finalul acestei săptămâni. Acesta va pilota o Skoda Fabia R5. Nu este aceeași mașină de la Iași, ci un model asemănător.

„Sunt bucuros că voi fi la start și abia aștept probele spectaculoase din jurul Clujului. Viteza va fi foarte mare, iar asta este pe placul meu”, a spus Tempestini, care va fi prezent pentru a 9-a oară la startul Raliului Transilvaniei, competiție pe care a câștigat-o de 3 ori.

Acesta a explicat și accidentul de la Iași. „Sunt genul de pilot care îmi doresc să mă lupt cu limitele. Eram pe primul loc și un avantaj destul de mare față de ceilalți concurenți, însă eu îmi doresc de fiecare dată să îmi îmbunătățesc timpul, așa că am mers cât de tare am putut. Din păcate, o singură eroare m-a scos afară din joc la Iași. Obiectivul meu este să fiu cât mai rapid. Și acasă, la Cluj, vreau la fel, să am un timp mai bun decât în 2019 dacă se poate”, a afirmat cel mai tânăr campion național de raliuri din istoria României.

Raliul Transilvaniei este parte din seria Tour European Rally (TER), astfel că Tempestini va avea o concurență puternică în acest weekend. Piloți din Italia, Franța, Spania, Bulgaria și Ungaria sunt așteptați la start. Runda poate decide și titlul pe plan intern. În cazul unei victorii coroborată cu o clasare în afara podiumului a lui Dan Gîrtofan, Tempestini și-ar putea adjudeca trofeul pentru a cincea oară în carieră la numai 25 de ani.