Revenire importantă în televiziune. Prezentatoarea TV a semnat! Lovitură pentru Antena 3, Realitatea TV sau România TV

După patru ani de concendiu de maternitate, o prezentatoare se întoarce din nou la pupitrul știrilor. Este vorba, mai exact, de Eli Roman. Chiar dacă va reveni pe micul ecran, aceasta nu va renunța la activitățile de voluntariat. Află, din rândurile de mai jos, ce emisiune va prezenta.

Eli Roman, din nou pe micul ecran

Eli Roman se întoarce la B1 TV și va prezenta emisiunea Special. Aceasta va putea fi văzută, în fiecare duminică, de la ora 18.00. Revenirea acesteia pe micul ecran este una așteptată. Pauza se datorează concediului de maternitate, care s-a întins pe o perioadă de patru ani.

Ce spune prezentatoarea despre întoarcerea ei?

Vestea a fost făcută de celebra prezentatoare în cadrul unui interviu. Într-un mesaj transmis, Eli Roman se arată bucuroasă de întoarcerea ei la pupitru. Totodată, prezentatoarea a declarat că se va ocupa în continuare și de activitățile de voluntariat.

„Mă bucur foarte mult că am revenit în TV după această pauză de mai bine de patru ani. Da, este un domeniu solicitant, dar aici e o flexibilitate a programului pe care am căutat-o. Şi asta îmi permite să mă implic, în continuare, şi în zona de ONG-urilor, sprijinind activitatea Asociaţiei SAMAS.Colegii de la B1 au găsit această variantă, să realizez programele de weekend. Aşadar, ne vedem în fiecare duminică, în direct, la emisiunea Special, de la 18.00 la 20.00″, a declarat pentru pagina de media.

Cine este Eli Roman?

În anul 2009, Eli Roman apărea pentru prima dată pe micul ecran. De atunci și până în prezent, aceasta a prezentat, la Realitatea TV, atât ştiri, cât şi emisiuni, precum Deschide lumea, România la raport sau matinalul, pe mai multe tronsoane orare.

În anul 2019, îndrăgita prezentatoare s-a retras. Eli Roman a intrat în concendiu de maternitate. Aceasta se poate declara o persoană împlinită pe toate planurile. Eli Roman are o familie frumoasă, formată din trei copii. Cel mai mare dintre ei este Andrei și are vârsta de 8 ani. Acesta este urmat de Matei, care are patru ani dar și de mezina familei, Ana, care are doar doi ani.

