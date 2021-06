Revelația unei gospodine. A pus bicarbonat de sodiu într-o sticlă de ketchup, însă la scurt timp a regretat asta

Ți s-a întâmplat vreodată să combini ketchup și bicarbonat de sodiu? Dacă nu, cu siguranță ar trebui să îi faci o farsă cuiva cu aceste două ingrediente, pentru că rezultatul este spectaculos și foarte amuzant.

Revelația unei gospodine. A pus bicarbonat de sodiu într-o sticlă de ketchup

Ketchup-ul combinat cu bicarbonat de sodiu nu va exploda. Ceea ce va face este să producă o reacție chimică care degajă foarte multe bule de gaz foarte rapid. În funcție de dimensiunea recipientului tău și de cât de mult bicarbonat de sodiu utilizezi, compoziția se poate revărsa.

Bicarbonatul de sodiu reacționează cu acidul pentru a produce dioxid de carbon. Ketchupul are acid sub formă de oțet, dar are și multe alte ingrediente. Vei obține o reacție mai puternică dacă folosești oțet. Cu toate acestea, poți face o farsă sau te poți juca cu copiii astfel încât să îi înveți despre reacțiile chimice.

Așa a făcut și o gospodină care a intrat în bucătărie, a pus aproximativ o linguriță de ketchup într-un vas și a adăugat o jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu. Ketchup-ul s-a expandat de aproximativ trei ori mai mult decât volumul inițial. Amestecă și se revine înapoi la volumul original.

Cum să faci o minibombă din ketchup și bicarbonat de sodiu

Mai întâi ia un pliculeț de ketchup și taie-l cu o lamă pe partea superioară a acestuia, asigură-te că este dreaptă și precisă.

Odată ce ai deschis pliculețul, ia o lingură și adaugă bicarbonat de sodiu în pliculețul de ketchup, pune cât crezi de cuviință.

Folosind lipici transparent, sigilează plicul înapoi și pune-l la loc, așteptând ca cineva să îl folosească.

Pentru ca această farsă să aibă succes, „victimele” trebuie să scuture pachetul de ketchup înainte de a-l deschide. Majoritatea oamenilor fac asta de fapt pentru a scurge mai mult ketchup din pachet.

Odată ce se agită interiorul pachetului de ketchup, oțetul va interacționa cu bicarbonatul de sodiu, determinând ca plicul fie să explodeze, fie să sară ketchup din el imediat ce „victimele” desfac pachetul. Orice s-ar întâmpla, va fi multă mizerie și distracție garantată.