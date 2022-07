Reușită uriașă pentru Irina Begu. A câștigat finala de la Palermo

Victorie uriașă pentru jucătoarea româncă de tenis Irina Begu! Sportiva a câștigat, duminică, 24 iulie, turneul WTA 250 de la Palermo. Aceasta a învins-o pe adversa sa italiancă, Lucia Bronzetti, în două seturi, 6-2, 6-2. Turneul câștigat de jucătoarea româncă este dotat cu premii totale de peste 200.000 de euro.

Înainte de meciul din finala de la Palermo, Irina Begu se clasa pe locul 45 WTA. Jucătoarea româncă de tenis a reușit să marcheze, duminică, o nouă victorie. Tenismena a câștigat turneul WTA 250. Este al cincilea titlu WTA câștigat de către româncă de-a lungul carierei sale.

Alte premii WTA câștigate de către Irina Begu au fost câștigate în anul 2012 la Taşkent, trei ani mai târziu la Seul, în anul 2016 la Florianopolis și în anul 2017 la București. Irina Begu a mai jucat finale la Budapesta, Marbella (ambele în 2011), Moscova (2014) şi Cleveland (2021), potrivit Agenției Naționale de Presă.

Înainte de a juca cu Lucia Bronzetti și după ce a învins-o pe spaniola Sorribes Tormo, locul 41 WTA, în trei ore şi 12 minute, românca a declarat:

„Sunt fericită că am reușit să câștig, a fost o luptă dificilă! În primul set nu am fost calmă deloc, am făcut multe greșeli și nu am pus prea multe mingi în teren. Dar în seturile doi și trei am jucat mai agresiv, am luat mingea mai repede. Mi-au rămas puține cuvinte acum… Mă aștept ca fanii să țină cu ea în finală (n.r. – cu Lucia Bronzetti), dar am experiență, sunt de mulți ani în circuit și voi încerca să joc cel mai bun tenis.”